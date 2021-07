Gersthofen | Sprayer auf frischer Tat erwischt

Gestern sah ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, gegen 16.45 Uhr einen jungen Mann, welcher an der A 8-Unterführung an der Gailenbacher Straße zwei Graffitis sprayte.

Der Zeuge griff sofort ein und hielt den 15-jährigen Sprayer so lange fest, bis eine Streife der PI Gersthofen eintraf. Er wurde nach Aufnahme des Sachverhaltes seiner Mutter übergeben. Der Sachschaden an der Unterführung wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Bei einer freiwilligen Nachschau im Zimmer des 15-Jährigen stellten die Beamten weiteres Beweismaterial (Spraydosen und Handys) sicher. Zudem fanden sie noch eine geringe Menge an Marihuana. Den Jugendlichen erwarten Anzeigen wegen Sachbeschädigung und wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.