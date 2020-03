Gersthofen – Um kurz nach Mitternacht (13.03.2020) wurde ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Lortzingstraße gemeldet. In der Wohnung einer 85- Jährigen kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Brand.

Anzeige

Durch den Signalton des Rauchmelders wurden Nachbarn auf das Feuer aufmerksam und begaben sich in die Wohnung der 85-Jährigen. Die couragierten Nachbarn konnten die verletzte Frau aus der brennenden Wohnung retten und noch Löschversuche unternehmen. Die 85- Jährige wurde mit schweren Verbrennungen an die Rettungskräfte übergeben und schließlich mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der Feuerwehr gelang es den Wohnungsbrand zu löschen.

Durch die Rauchgase wurden drei weitere Personen leicht verletzt. Der Sachschaden in der Wohnung beläuft sich derzeit auf ca. 20.000 Euro. Weitere Wohnungen wurden nach derzeitigem Stand nicht beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Augsburg geführt.