Gersthofer Kinosommer | Auch dieses Jahr gibt es wieder Kinobetrieb unterm Sternenhimmel

Ab Donnerstag 24.6.2021 veranstaltet das Liliom Kino Augsburg täglichen Kinobetrieb unterm Sternenhimmel auf Liegestühlen mit einem tollen Gastronomieangebot in Gersthofen. Ein attraktives Programm erwartet die Cineasten beim Gersthofer Kinosommer.

Laut aktuellen Corona-Auflagen sind 250 Zuschauer pro Vorstellung zugelassen, das Open Air bietet aber Platz für mindestens 500 Zuschauer.

Wo: Donauwörther Str. 8, 86368 Gersthofen

Einlass: Täglich ab 20:00 Uhr (Juni / Juli), ab August täglich ab 19:00 Uhr

Filmbeginn: Bei Einbruch der Dunkelheit

Alle Infos, Tickets und Gutscheine gibt es ab Do. 3.6. auf der Webseite www.gersthoferkinosommer.de

Beginn Ticket-Vorverkauf

Ab Do. 3.6. startet das Liliom-Team den offiziellen Ticket-Vorverkauf für die ersten Event-Termine und die ersten Termine zum Film Kaiserschmarrndrama sowie die 1. Spielwoche ab Do. 24.6.2021 des Gersthofer Kinosommers.

Aufgrund von laufenden Startverschiebungen bei den Filmverleihfirmen wird das Kinoprogramm nahezu wöchentlich aktualisiert und veröffentlicht werden, Ausnahme bilden bereits feststehende Event-Termine.

Silent Open Air-Kino

Der Gersthofer Kinosommer ist das 1. Silent Open Air-Kino in ganz Schwaben!

Dies bedeutet, dass der Ton über hochwertige Funk-Kopfhörer empfangen wird, die jeder Gast beim Besuch des Open Airs kostenlos als Leihgabe erhält.

So wird nicht nur der Lärmschutz im Zentrum der Stadt Gersthofen sichergestellt, sondern auch die bestmögliche Tonqualität erreicht und jeder kann den Ton auch in der Lautstärke empfangen, wie er dies möchte.

Diese Eventform hat sich in einigen Städten Deutschlands und auch Europas bereits erfolgreich etabliert und sie ermöglicht es zudem, weniger abgelenkt zu sein.

Wir alle kennen es: Ständige Newsticker, Nachrichten, Anrufe, etc. – Das Konzept Silent Open Air setzt darauf, das Leben im Moment zu genießen – und das ist bekanntlich auch das Schönste!

Eröffnungsfilm und Filmprogramm

Zur Eröffnung am Do. 24.6. wird als exklusive Schwaben-Premiere den Oscar-Gewinner Bester Internationaler Film DER RAUSCH mit dem großartigen Mads Mikkelsen in der Hauptrolle präsentiert erden.

Ein herausragender Publikumsfilm erwartet das Publikum und das noch vor bundesweitem Kinostart am 22.7.2021!

Zudem sind nicht nur die neuen und sehnlichst erwarteten bayerischen Komödien „Kaiserschmarrndrama“ und „Weissbier im Blut“, sondern auch große US-Kinostarts wie die Musical-Verfilmung „In The Heights“, der Horrorfilm „A Quiet Place 2“ oder der neunte Teil der Action-Filmreihe „Fast & The Furious“ fest eingeplant. Das Programm wird aber auch neue und beeindruckende Natur-Dokus wie „Der Wilde Wald“ oder „Heimat Natur“, Reisefilme, Konzertfilme, alt bewährte Kinoklassiker sowie die Oscargewinner-Filme 2021 und einige Arthouse-Highlights aus Europa abbilden, die man gesehen haben muss. Zudem wird der ein oder andere Gast zu den Vorstellungen erwartet.

Hobbyfilmer-Kurzfilm-Abend

Sollte es unter unseren Lesern und ihren Bekannten Hobby-Kurz-filmer geben, so haben diese die Chance, bis Do. 24.6. ihren Kurzfilm beim Kinoteam einzureichen und bei erfolgreicher Auswahl am Do. 15.7. im Open Air-Kino vorzustellen. Eine Lokal-Jury prämiert an diesem Hobbyfilmer-Kurfilm-Abend (max. Lauflänge 15 Minuten pro Film) den besten Film! Bitte Filmeinreichungen per Email an info@gersthoferkinosommer.de schicken.