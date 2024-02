Gersthofer Kinosommer pausiert in diesem Jahr – Rückkehr 2025 auf neuer Fläche geplant

Die Entscheidung ist gefallen: Der Gersthofer Kinosommer wird im Jahr 2024 pausieren. Das Team vom Liliom Kino hat diese Entscheidung nach intensiven Recherchen und vielen Gesprächen mit Vertretern der Kinoszene und der Stadt Gersthofen getroffen. Es wird also im Jahr 2024 kein Open-Air-Kino auf der Potenzialfläche in Gersthofen geben.

Daniela Bergauer vom Liliom Kino erklärt, dass die letzten Sommer aufgrund des wechselhaften Wetters nicht einfach für Open-Air-Kinos waren. Diesen Sommer wird es noch schwieriger sein, da nur wenige Filme im Blockbuster-Format freigegeben sein werden. Diese sind jedoch entscheidend für den Erfolg einer solchen Veranstaltungsreihe. Es sind weitere Schwierigkeiten zu befürchten, die den Betrieb nicht nur für die Gersthofer Kinomacher in diesem Jahr erschweren werden. Michael Hehl vom Liliom Kino vermutet, dass die Verleiher die Filme mit großer Publikumserwartung bewusst zurückhielten. Er vermutet, dass sie vor der Fußball-EM doch gehörigen Respekt hätten.

Das Open-Air-Kino kehrt zurück, und es gibt Aussicht auf eine neue Location

Die Entscheidung bedeutet für das Gersthofer Kulturleben einen großen Verlust im Sommer 2024. Uwe Wagner, Kulturamtsleiter der Stadt, zeigt sich dementsprechend enttäuscht: „Wir haben bis zum letzten Tag alles versucht, um unsere Partner umzustimmen. Letztendlich müssen wir diese Entscheidung jedoch respektieren.“ Angesichts des wachsenden Wettbewerbs durch zahlreiche Sommerveranstaltungen und des großen Personalmangels in diesem Bereich ist die Entscheidung bedauerlich, aber verständlich. Es ist jedoch wichtig, dass eine Perspektive für 2025 besteht. Michael Wörle, der Erste Bürgermeister, ist überzeugt, dass das Open-Air-Kino in Gersthofen fortgesetzt wird. In diesem Jahr wird die Kirchweih erstmals auf der neuen Multifunktionsfläche stattfinden.