Anzeige | Der Gersthofer Kinosommer eröffnet heute am Fr. 17.6. mit dem Klassiker Dirty Dancing mit Jennifer Grey und Patrick Swayze und am Sa. 18.6. mit der Komödie The Lost City mit Sandra Bullock und Channing Tatum.

Für eine reichhaltige Getränkeauswahl, Popcorn und Nachos und Kino unterm Sternenhimmel auf Stapel-, Liegestühle und in Strankörben ist gesorgt.

Einlass ist jeweils um 20:00 Uhr, Filmbeginn ca. um 21:15 Uhr, Ende ca. um 23:00 Uhr.

Tickets: Abendkasse und online: www.gersthoferkinosommer.de