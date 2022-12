Dass auch Eishockey-Spieler Kondition brauchen, zeigt am 31. Dezember 2022 in Gersthofen ein ehemaliger AEV-Spieler. Marco Sternheimer (24), der bis zur vergangenen Saison bei den Augsburger Panthern im Sturm stand, wird am 55. LEW Silvesterlauf in Gersthofen teilnehmen.

„Ich freue mich riesig, dieses Jahr beim LEW Silvesterlauf in Gersthofen teilnehmen zu können“, sagt der gebürtige Augsburger, der mittlerweile für den EHC Königsbrunn in der Bayernliga auf dem Eis steht. „Nicht nur für die Erwachsenen sondern auch für Kinder und Jugendliche ist es ein super Event, um sich noch einmal im Jahr 2022 auszupowern.“ Sternheimer wird aber nicht nur die rund zehn Kilometer lange Strecke absolvieren.

Aufwärmen für Kinder mit Marco Sternheimer

Der angehende Lehrer wird für die Teilnehmenden des rund zwei Kilometer langen Schülerlaufs ein Aufwärmprogramm durchführen. Der 24-Jährige sagt: „Ich hoffe, dass ich dem ein oder anderen etwas von meiner Erfahrung mitgeben kann.“ Treffpunkt ist um 10.15 Uhr an der Boccia-Bahn auf dem TSV-Gelände. Nach einem rund 20-minütigen Aufwärmen bleibt dann noch Zeit für einen Schluck trinken, dann geht es an den Start.

Das ist aber nicht das einzige Aufwärmangebot, das beim LEW Silvesterlauf stattfindet. Auch das traditionelle Warm-up für Wandern und Nordic Walking startet wie gewohnt um 8.30 Uhr vor der Stadiontribüne. Geleitet wird das Programm zwar nicht von einem Profisportler, dafür aber von einem in Gersthofen nicht weniger bekannten Gesicht: Bürgermeister Michael Wörle, der sich aus dem Ski Alpin bestens mit Gymnastik auskennt, wird das Aufwärmen durchführen. Für beide Aufwärmangebote sind keine Anmeldungen erforderlich. Um 9 Uhr gehen dann bereits die ersten Walker auf die Strecke, bevor um 11 Uhr der Start für den Schüler- und Hauptlauf ist.

Pizza und Punsch auf dem Vereinsgelände

Auch nach und während dem Lauf ist auf dem Vereinsgelände etwas geboten: Vor dem Biergarten der Stadiongaststätte wird es einen Merchandise-Stand geben, bei dem unter anderem ein Stirnband mit Silvesterlauf-Logo als kleine Erinnerung an dieses Großevent erworben werden kann. „Die LEW hat uns hierzu mit einem zusätzlichen finanziellen Beitrag unterstützt“, erzählt TSV-Geschäftsführer Christian Sedlak, der sich bei der diesjährigen Veranstaltung um das Sponsoring kümmert. Neben vielen anderen Sponsoren wie der VR- Bank, Selgros, Keim Farben und Baur Vereinssport ist in diesem Jahr auch La Commedia dabei und unterstützt beim kulinarischen Angebot. „Neben dem Merchandise-Stand werden wir Pizza verkaufen, Bratwürste grillen und Glühwein sowie Kinderpunsch ausschenken“, kündigt Sedlak an.

So steht beim diesjährigen Lauf nicht nur der Sport im Vordergrund: „Der LEW Silvesterlauf ist eine tolle Bühne für den gesamten Verein. Hier kommen alle zusammen, um gemeinsam das Jahr ausklingen zu lassen und auch die örtlichen Firmen sind seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Veranstaltung“, hebt Sedlak die Bedeutung des Events hervor. Mittlerweile wurde bereits die 500-Teilnehmer-Marke geknackt. Die Online-Anmeldung geht noch bis zum 23. Dezember, am 30. und 31. Dezember sind Nachmeldungen vor Ort möglich