Das Schulzentrum der FOS/BOS/RWS wird derzeit einer umfangreichen Gesamtsanierung unterzogen. Der Augsburger Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung Ende Januar einem veränderten Finanzierungs- und Bauplan zugestimmt. Mit Hilfe eines erhöhten Fördersatzes und zusammen mit bauseitigen Einsparungen kann nun die Maßnahmenvereinbarung unterzeichnet und der Zuwendungsbescheid erlassen werden. Insgesamt fördert der Freistaat Bayern diese schulische Großbaumaßnahme mit rund 37,3 Mio. Euro. Der städtische Eigenanteil beträgt 72,6 Mio. Euro.

Die Modifizierung war nach Rücksprache mit der Regierung von Schwaben notwendig geworden, um Verzögerungen zu verhindern. Die Verwaltung hatte hierfür kurzfristig Einsparmöglichkeiten ermittelt, die ohne gravierende inhaltliche Abstriche für die Schulen umgesetzt werden können. Die vor dem Schulgebäude situierten ehemaligen Hausmeisterwohnungen und die bestehende Fahrradhalle, welche der Unterbringung der Hausmeistergerätschaften dient, wurden nun aus dem Projekt der Sanierung herausgenommen. Neue überdachte Fahrradstellplätze in ausreichender Anzahl sind durch die Planung zwischen den Hausmeisterwohnungen und der Aula vorgesehen.

„Die Sanierung unserer Schulen hat für uns oberste Priorität – auch in Zeiten steigender Baukosten. Deshalb war es wichtig, gemeinsam eine Finanzierung sicher zu stellen, um einen raschen Baubeginn zu ermöglichen. Denn zeitgemäße Bildung kann nur in zeitgemäßen Räumen erfolgen“, so Martina Wild, Zweite Bürgermeisterin und Referentin für Bildung und Migration.

Um den Schulbetrieb auch während der Sanierungszeit zu gewährleisten, wurde eine Interimsschule mit Containern errichtet: 48 Klassenzimmer, Fachräume, Aufenthaltsbereiche, Büros und sanitäre Einrichtungen stehen darin zur Verfügung. Mit Beginn des Schuljahres 2022/2023 ist die RWS in die Ersatzklassenzimmer eingezogen.

„Im nächsten Schritt wird der Bauabschnitt der freigeräumten RWS für die Sanierung vorbereitet und vom Rest des Schulbaukörpers mit einer Pufferzone abgetrennt. Außerdem wird das Baugerüst montiert, um mit der Fassadensanierung beginnen zu können“, erklärt Baureferent Gerd Merkle die anstehenden Arbeitsschritte.

Baumfällungen und Neupflanzungen

Dazu haben die vorbereitenden Maßnahmen bereits begonnen: Im Herbst 2022 erfolgte eine Bepflanzung für zusätzlichen Sichtschutz zwischen den Containern. Nun stehen weitere Schritte der Grünordnung an. Im Zuge der Baumaßnahme werden 99 neue Bäume und 30 neue Großsträucher gepflanzt. Die ersten 22 neuen Baumpflanzungen erfolgen bereits im Zuge des ersten Bauabschnitts der Außenanlagen. Die Pflanzungen ersetzen die 76 Bäume und Großsträucher, von denen in den kommenden Wochen 30 gefällt werden müssen. Die restlichen Bäume werden sukzessive im Laufe des Bauprozesses während der Schonzeiten gerodet. Ziel ist, sie so lange wie möglich stehen zu lassen.

Augsburg baut auf Bildung

„Augsburg baut auf Bildung“– unter diesem Leitziel erhält die Stadt Augsburg wertvolle Substanz, baut ihre Angebote sukzessive aus und verbindet sie mit einer vorausschauenden Bildungsentwicklungsplanung für mehr Qualität und bessere Bildungschancen in unserer Stadt.