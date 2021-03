Geschäftskonto online eröffnen: Welche Vorteile für Unternehmer im Jahr 2021 

Sollten Sie mit der Idee einer Neugründung spielen, kann jetzt der perfekte Zeitpunkt sein. Selten waren Neugründungen so einfach durchzuführen. Noch nie standen den Menschen so viele Informationen wie heute kostenlos zur Verfügung. Der Grund für diese optimalen Bedingungen ist das Internet. Dieses ermöglicht auch die problemlose Abwicklung zum Eröffnen eines Geschäftskontos. Die folgenden Vorteile bietet die online Eröffnung eines Geschäftskontos.

Darum sind Neugründungen wichtig

Eine gesunde Wirtschaft zeichnet sich dadurch aus, dass in ihr regelmäßig Neugründungen stattfinden. Neue Unternehmen und Gewerbe sind die Träger für den Wohlstand einer Wirtschaft. Sie schaffen Arbeitsplätze und sichern den Gemeinden und dem Staat regelmäßiges Einkommen. Gemeinden und Volkswirtschaften sind daher bestrebt, möglichst viele Neugründungen zu fördern. Das ist zumindest die Forderung des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW). Gerade im Jahr 2021 kann das für Grundungsinteressierte neue Chancen bieten.

Große Auswahl an Anbietern

Wollen Sie ein Geschäftskonto online eröffnen, haben Sie viele Anbieter, zwischen denen Sie wählen können. Vor allem Anbieter, die früh auf Digitalisierung gesetzt haben, bieten einige Vorteile bei der Abwicklung. Diese Vorteile haben die klassischen Hausbanken nicht, weswegen ein Vergleich von Online- und Neobanken durchaus Vorteile mit sich bringen kann. Vor allem Neobanken und Onlineanbieter haben sich von den Gegebenheiten der klassischen Banken abgekoppelt und können ein spezialisierteres Angebot bieten. Der größte Unterschied besteht insbesondere durch die reine Fokussierung auf die Bereitstellung von Konten. So ist es beispielsweise üblich, dass eine unbegrenzte Umsatzhistorie angeboten werden kann. Gerade bei Unternehmen ist diese Funktion sehr nützlich, da innerhalb von mehreren Jahren noch Belege nachgereicht werden könnten.

Einfacher Kundenservice

Das Jahr 2021 wird digitaler. Auch in Deutschland scheint sich bereits einiges zu bewegen. Digital heißt zumindest im Bankenwesen auch mehr Effizienz im Bereich der Kundenbetreuung. Als Bankkunde muss man nicht länger einen Termin mit einem Berater ausmachen. Vor allem für kleinere Fragen steht der Kundenservice der Onlineanbieter telefonisch und per Mail bereit. Sie können also rund um die Uhr Hilfe von Ihren Experten anfordern. Natürlich wird auch die Beratungsleistung unkomplizierter über Telefon, Mail oder Chat erfolgen. Dieser Standard hat sich bei den meisten Banken und Anbietern bereits gefestigt.

Bessere Übersicht

Im Jahr 2021 steht vor allem die Usability und Nutzerfreundlichkeit im Vordergrund. Moderne Konto-Interfaces sind intuitiv aufgebaut und schaffen es, mit wenigen Klicks dem Nutzer das zu liefern, was er sehen möchte. Da die Seiten auch auf mobilen Endgeräten gezeigt werden können, wird die Einfachheit der Bedienung weiter gefördert. Vor allem der Anbieter Qonto gilt als einer der Spitzenreiter von intuitiven Benutzeroberflächen.

Welches Konto ist für mich das beste?

Jetzt stellt sich die Frage, welcher Anbieter für Sie der beste ist. Dies ist natürlich abhängig davon, welche Rechtsform Sie gründen möchten. Bei Kapitalgesellschaften wie einer GmbH, einer AG oder auch einer UG (haftungsbeschränkt) ist ein gesondertes Konto verpflichtend vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Einzelgewerbe und Freiberuflern steht es frei, ob sie ein gesondertes Konto nutzen möchten. Empfehlenswert wäre es in jedem Fall. Hier lohnt sich in jedem Fall die frühe Auseinandersetzung mit dem Thema. Bedacht werden sollte auch, wer alles Zugriff auf das Konto benötigt. Übernehmen Sie Ihre Finanzen selbst oder wollen Sie die Buchführung von einem anderen Kollegen oder einem Steuerberater übernehmen lassen? Diese Frage kann in die Auswahl des Anbieters hinzugerechnet werden.