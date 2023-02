Geschenkideen zu unterschiedlichsten Anlässen

Geburtstage, Weihnachten oder ein Jubiläum – es gibt jedes Jahr zahlreiche Daten, zu denen wir nach einer Geschenkidee für einen lieben Menschen suchen. Viele kennen die Probleme, die damit verbunden sind. Oftmals haben wir das Gefühl, dass die Person bereits alles hat oder wir sind unsicher, ob die Geschenkidee passt. Da ist eine gute Idee Gold wert – deshalb im Folgenden einige Ideen und Anregungen für interessante sowie passende Geschenke.

Was darf oder muss ein angemessenes Geschenk kosten?

Bereits an diesem Punkt scheiden sich die Geister. Bei einem preiswerten Geschenk kommt eventuell das Gefühl auf, dass die Person nicht ausreichend Wertschätzung erhält, auch wenn die Idee für sehr passend empfunden wird. Alleine die Ausgaben für Weihnachtsgeschenke erreichten 2022 in Deutschland ein Volumen von 520 Euro pro Kopf. Über die Jahre ist hier ein klarer Trend nach oben zu beobachten.



Über die Höhe des Wertes gibt es viele Meinungen. Entscheidend sind hierbei auch der Anlass sowie die Beziehung zum Beschenkten. Logischerweise wird in Weihnachtsgeschenke für die eigenen Kinder mehr investiert, als in das Geburtstagsgeschenk des Arbeitskollegen. Somit beginnt der angemessene Rahmen bei etwa 15 Euro und steigert sich entsprechend der eigenen Vorstellungen und Möglichkeiten.



Grundsätzlich gilt hingegen: tolle Geschenke müssen nicht teuer sein. Oftmals zählt die Idee mehr als der materielle Wert. Besonders gilt dies, wenn Zeit und Kreativität in das Geschenk investiert werden. So sind zum Beispiel individuelle Fotogeschenke beliebt, denn hier lässt ein großes Stück Persönlichkeit mit in das Geschenk einbringen. Somit entsteht eine direkte Bindung, was bei einem Gutschein oder einem teuren Sachgeschenk nicht auf dieser Ebene stattfindet.

Weihnachten oder Geburtstage – das sind passende Geschenkideen



Geburtstage und Weihnachten sind die häufigsten Gelegenheiten für Geschenke. Hier ist es besonders wichtig, sich an den persönlichen Vorlieben des Beschenkten zu orientieren.



Wer zum Beispiel ein Parfum von Maison Francis Kurkdjian verschenken will, sollte sich sicher sein, dass er damit den Geschmack des Beschenkten trifft. Somit bieten sich solche Geschenke vor allem unter Partnern an, denn dann sind die Vorlieben bekannt. Die eigene Bewertung zum Duft sollte hierbei nicht im Vordergrund stehen.



Gerade zu Weihnachten bietet sich für Männer ein Geschenk wie die Stone Island Jacken an. Diese passen zur Jahreszeit und sind dazu ein hochwertiges Geschenk, das nicht jeder unbedingt selbst anschaffen würde. Dieser Punkt kann bei Geburtstag- oder Weihnachtsgeschenken generell im Fokus stehen. Wer etwas verschenkt, kann innerhalb einer Kategorie auf etwas zurückgreifen, was sonst nicht unbedingt angeschafft werden würde. Das muss keine Winterjacke oder ein Parfüm sein, es kann auch ein besonderer Whisky oder ein spezieller und hochwertiger Tee sein.



Gerade unter engen Freunden oder Partnern ist ein Gutschein für die Erlebnisgastronomie eine Option. In diesem Fall kann ein solcher Gutschein auch für zwei Personen ausgelegt sein, sodass der Abend selbst Teil des Geschenks wird.

Ein Geschenk passend zum Anlass finden

Der Anlass beeinflusst oftmals, welche Art von Geschenk angemessen ist. So ist ein traditionelles Geschenk zur Konfirmation Geld. Das macht es natürlich sehr einfach. Zu anderen Gelegenheiten sieht dies jedoch anders aus, zum Beispiel, wenn sinnvolle Geschenkideen zum 16. Geburtstag gesucht werden. Gerade in diesem Alter ist es schwierig, passende Geschenke zu finden. Eine gute Idee sind Erlebnisse. Diese sollten natürlich zu den Vorlieben und Interessen passen. Das können Reitstunden oder ein Tag auf einer Go-Kart-Bahn sein.



Eng wird es, wenn der Termin vergessen wurde. Digitale Last-Minute-Geschenke lassen sich jedoch schnell besorgen und bieten inzwischen viel Spielraum bei der Auswahl. Das beginnt bei Einkaufsgutscheinen für die bekannten Plattformen im Internet und reicht bis hin zu einem E-Book.



Gerade bei runden Geburtstagen darf das Geschenk etwas ins Humorvolle abdriften. So gibt es viele Geschenke zum 50. Geburtstag, die dieses Jubiläum entsprechend lustig aufnehmen. Das kann gerne auch mit einem ernsten Geschenk kombiniert werden.