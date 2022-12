Der Winter entfaltet seinen Zauber, der erste Schnee rieselt und die größte Therme der Welt erstrahlt in weihnachtlichem Glanz. Während draußen eisige Temperaturen herrschen, genießen die Besucher im Urlaubsparadies Therme Erding wohlig warmes Thermalheilwasser und einzigartige Saunaattraktionen.

Für einen entspannten Start in den Heiligabend hat die Therme Erding am 24.12.2022 von 9:00 Uhr – 14:00 Uhr geöffnet. An diesem Tag erhalten alle Erwachsenen beim Check-In an der Kasse einen Gutschein für einen hausgemachten Glühwein (solange der Vorrat reicht) und alle Kinder einen Crêpe ihrer Wahl.

In den Weihnachtsferien erwartet alle Familien von Sonntag, den 25. Dezember 2022 bis Samstag, den 7. Januar 2023 ein abwechslungsreiches Weihnachtsferienprogramm mit kunterbunten Aktionen für Groß und Klein. Die allseits beliebten Glitzer-Tattoos, Bauchredner Matze und die Zaubereinlagen von Manuela und Käpt‘n Louie lassen keine Wünsche offen.

Um den Check-In für die Gäste möglichst angenehm und reibungslos zu gestalten, ist ein Besuch der Therme Erding in den bayerischen Weihnachtsferien von Montag, den 26.12.2022 bis Samstag, den 07.01.2023 von 9:00 Uhr – 18:00 Uhr nur mit einer vorherigen Reservierung eines Check-In Zeitslots möglich. Diese sind reservierbar unter https://thermenreservierung.de/erding/. Ab 18 Uhr wird keine Reservierung mehr benötigt. Garantierten Einlass haben grundsätzlich alle Gäste, die eine private Lounge oder Liegemöglichkeit in der Therme Erding reserviert haben.

Last Minute Geschenktipp:

Wer seinen Liebsten eine ganz besondere Freude bereiten möchte, verschenkt gemeinsame Erlebnisse und überrascht sie an Weihnachten mit einem Gutschein für die Therme Erding. Dank einer Vielzahl an Print@Home-Varianten sind diese auch das perfekte Last Minute Geschenk. Erhältlich sind diese unter shop.therme-erding.de.

