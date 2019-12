Liebe Augsburgerinnen und Augsburger,

ich merke immer, dass sich Weihnachten mit großen Schritten nähert, wenn der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln vom Christkindlesmarkt mein Büro erfüllt. Ich wünsche Ihnen allen schon jetzt ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest. Wir alle freuen uns auf die ruhigen, festlichen Tage, auf eine erholsame Zeit und auf schöne Momente mit der Familie und Freunden.

Ein arbeitsreiches und für Augsburg gutes Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Unsere Anstrengungen im Bereich der Vermarktung des Airparks tragen Früchte, in unmittelbarer Nähe des Flughafens entsteht ein abwechslungsreiches Gewerbegebiet. Auch im Bereich von „Augsburg gründet!“ können wir Erfolge verzeichnen. Die Zahl der Startups steigt, Netzwerkaktivitäten nehmen zu und innovative Konzepte wie der Experimentierraum „Auxelerator“ in unserem Pop-up-Store „Zwischenzeit“ wurden gut angenommen.

Wie wichtig eine funktionierende Wirtschaftsförderung ist, zeigt sich auch am Beispiel Fujitsu. Es fanden viele Gespräche am Runden Tisch statt und Dank des Zusammenwirkens aller beteiligten Akteure können wichtige Funktionsbereiche am Standort erhalten bleiben. Den von der Schließung betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konnte mit einer eigens organisierten Jobmesse Zukunftsperspektiven im Wirtschaftsraum Augsburg aufgezeigt werden.

Ich bin dankbar für die vielen großen und kleinen Erfolge in 2019 und freue mich schon jetzt auf 2020 mit all seinen spannenden Begegnungen und neuen Herausforderungen. Auch im neuen Jahr warten sicherlich wieder erfolgreiche Nachrichten aus der Augsburger Wirtschaft auf uns.

Ihre Eva Weber