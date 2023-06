Gessertshausen | Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten auf B 300

Am Dienstag (13.06.2023) gegen 16.20 Uhr, war ein 22-jähriger Fahrer eines Ford-Kleintransporters mit seinem Fahrzeug auf der B 300 von Ustersbach in Richtung Gessertshausen unterwegs.

Aus bislang unbekannten Gründen geriet er ca. 300 Meter vor dem Ortseingang Gessertshausen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit zwei entgegenkommenden Pkws.

Zunächst streifte er seitlich den Hyundai eines 62-Jährigen. Durch die Streifkollision wurde der Hyundai in die Böschung geschleudert und kam auf dem Dach zum Liegen. Im Anschluss prallte der Kleintransporter frontal und seitlich gegen den Toyota einer 51-Jährigen. Beide entgegenkommenden Pkw-Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

Den 62-jährigen brachte der Rettungshubschrauber schwerverletzt in das Uniklinikum Augsburg. Auch die 51-Jährige ist mit schweren Beinverletzungen in das Uniklinikum Augsburg und ihre 15-jährige Beifahrerin leichtverletzt in die Kinderklinik Augsburg eingeliefert worden. Der 22-jährige Unfallverursacher und zwei weitere Fahrzeuginsassen wurden durch den Rettungsdienst ebenfalls leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. Die B 300 war von 16.20 Uhr bis 19.00 Uhr komplett gesperrt. Die Feuerwehren Diedorf, Fischach und Gessertshausen waren mit 51 Einsatzkräften vor Ort.

