Soziale Medien und traditionelle Plattformen berichten über Nachrichten über Kryptowährungen, die illegal erworben, gestohlen oder sanktioniert wurden. Kürzlich wurden Heather Morgan und ihr Ehemann Ilya Lichtenstein wegen Hacks auf die Kryptobörse Bitfinex sowie wegen der Anti-Impfstoff-Proteste in Kanada angeklagt.

Obwohl Bitcoin von seinen Befürwortern als „Widerstandsgeld“ geprägt wurde, weil es keine Regulierung durch eine Zentralbank oder die Regierung gibt, stellt sich die Frage, wie gestohlenes oder gehacktes Bitcoin abgerufen oder wiederhergestellt werden kann.

Die Antwort auf die Frage ist kein einfaches Ja oder Nein, da verschiedene Regierungen nicht einfach eine Einheitslösung verwenden können. Wie die Beweise zeigen, reagieren die Regierungen nur von Fall zu Fall auf das Szenario.

Die Bedeutung der Kryptowährung in ihrer Rolle bei der Cyberkriminalität, insbesondere bei Ransomware, hat die US-Regierung dazu motiviert, nach Strategien zu suchen, wie illegal in digitalen Geldbörsen erworbene Gelder zurückgefordert werden können. Die Erkundung virtueller Vermögenswerte wurde kürzlich vom FBI gestartet, um diese illegalen Transaktionen einzudämmen oder zu beseitigen, erklärte der ehemalige FBI-Analyst Crane Hassold. Für weitere Details zur Beschlagnahme von Krypto-Assets erklärt Bitcoin Up dies auf seiner Website, noch bevor es darüber spricht, wie Sie Broker erreichen können, die Ihnen helfen können, solche Szenarien zu vermeiden.

Crane erklärte weiter, dass die US-Regierung die genauen Methoden zur Rückforderung solcher Gelder nicht bekannt gegeben habe. Er erwartet auch nicht, dass dies öffentlich bekannt gegeben wird.

Jüngste Fälle zur Wiedereinziehung von Geldern

Eine hochkarätige und jüngste Beschlagnahme von Bitcoin durch die Regierung ereignete sich letzten Monat in den Vereinigten Staaten.

Das Ehepaar Morgan und Lichtenstein soll sich zu Bitcoin-Geldwäsche im Zusammenhang mit dem 2016-Hack auf Bitfinex am 8. Februar verschworen haben. Die Menge der Flaggschiff-Kryptowährung wurde auf 3,6 Milliarden US-Dollar geschätzt, die vom Justizministerium zurückgefordert wurden.

Die weitverbreitete Überzeugung, dass Kriminelle Kryptowährung als sicheren Hafen für ihre illegalen Aktivitäten betrachten, war genau das Gegenteil, als das DOJ die größte finanzielle Beschlagnahme im Kryptoumfeld erhielt, bestätigte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa O. Monaco.

Der Festnahme des kriminellen Paares liegt eine entsprechende Strafanzeige vor, die die Beschlagnahme der Gelder durch die Strafverfolgungsbehörden als hochsicher im Besitz der US-Regierung auswies.

Vom DOJ verwendetes Verfahren

Der Prozess der Sicherung der Mittel war einfach. Lichtenstein nutzte die Cloud zum Speichern seiner Kryptoschlüssel, die Zugangscodes zu digitalen Geldbörsen sind. Nachdem die Strafverfolgungsbeamten Durchsuchungsbefehle erhalten hatten, konnten sie auf eine Datei zugreifen, in der 2,000-Adressen für digitale Währungen und die entsprechenden privaten Schlüssel gespeichert sind.

Stephen Diehl, ein Computerprogrammierer und Kryptokritiker, erklärte gegenüber Decrypt, dass der Fall wegen der schlechten Infosec des mutmaßlichen Kriminellen gelöst wurde.

In einem anderen Fall war die britische Polizei an der Beschlagnahme von Millionen von Kryptowährungen beteiligt. Kürzlich haben internationale Betrugsopfer mehr als 5 Millionen US-Dollar von der Polizei von Greater Manchester abgerufen, nachdem sie einen USB-Stick gefunden hatten, der fast 10 Millionen US-Dollar an gestohlenem Ethereum enthielt.

Darüber hinaus diente ein Kryptographenschließfach als Medium, um weitere 12,7 Millionen US-Dollar zu erhalten.

Da immer mehr Menschen finanzielle Transparenz anstreben, wurde berichtet, dass bis Januar 2022 insgesamt illegal erworbene Bitcoin im Wert von 435 Millionen US-Dollar von der britischen Polizei beschlagnahmt wurden.

Trotz der auffälligen Ergebnisse bei den beschlagnahmten Geldern gelten für Beschlagnahmungen in Großbritannien und den USA unterschiedliche Regeln. Das britische Gesetz über Erlöse aus Straftaten definiert Krypto als Eigentum und nicht als Bargeld. Ein Verdächtiger muss verurteilt werden, bevor Krypto wiederhergestellt wird. Daher können die Strafverfolgungsbehörden die mutmaßlichen Gelder nicht einfach beschlagnahmen, weil der Verdacht besteht, dass sie mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen.

Es gibt auch Fälle, in denen Strafverfolgungsbehörden nicht auf Kryptowährung zugreifen können. Dies geschieht, wenn Krypto-Wallets ohne Verwahrung diese Gelder speichern und es keine bestimmten Dritten gibt, die identifiziert werden können. Die Lösung besteht also darin, die Gelder einzufrieren.

Eine weitere groß angelegte Maßnahme der Regierung war die von Kanada, als es am 15. Februar das Notstandsgesetz in Kraft setzte. Ziel ist es, den Geldfluss an LKW-Fahrer, den sogenannten „Freiheitskonvoi“, daran zu hindern, gegen Kanadas COVID-19-Politik zu protestieren.

Dies erlaubte der Regierung, Bankkonten ohne Gerichtsbeschluss einzufrieren. Darüber hinaus wurde am 17. Februar eine einstweilige Verfügung gegen Mareva erlassen, die Bestandteil der Anklage gegen die Demonstranten war.

Der Anwalt der Einwohner von Ottawa (die Kläger), Paul Champ, sagte, dass dieser Mareva-Auftrag der erste erfolgreiche in Kanada ist, der sich auf Bitcoin- und Kryptowährungsbörsen konzentriert.