Gestohlener Audi auf A9 bei Bayreuth gestoppt: Zwei polnische Verdächtige festgenommen

In der Nacht von Sonntag auf Montag gelang es der Verkehrspolizei Bayreuth, ein zur Fahndung ausgeschriebenes Fahrzeug auf der A9 zu stoppen.

Gestohlener Audi aufgespürt

Der Audi A6, dessen Wert auf etwa 20.000 Euro geschätzt wird, war bereits im Oktober von der polnischen Polizei zur Fahndung ausgeschrieben worden. Gegen 01.40 Uhr stoppte die bayreuther Polizei das Fahrzeug an der Anschlussstelle Bayreuth-Süd.

Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Im gestohlenen Fahrzeug befanden sich zwei Männer aus Polen im Alter von 29 und 30 Jahren. Es stellte sich heraus, dass der 29-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaß.

Ermittlungen durch Kriminalpolizei

Der Audi wurde von der Polizei sichergestellt, und die Kriminalpolizei Bayreuth hat die weiteren Ermittlungen übernommen.