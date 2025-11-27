Ein gestohlener BMW X5 mit falschen Kennzeichen wurde am 26. November 2025 im Mauther Forst in der Nähe der tschechischen Grenze entdeckt. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Fund des Fahrzeugs im Mauther Forst

Gegen 11.30 Uhr fanden Gemeindemitarbeiter den verwaisten BMW X5, als sie die Langlaufloipe vorbereiteten. Die Überprüfung der angebauten Kennzeichen durch die Polizei Freyung ergab, dass diese nicht zum Fahrzeug gehörten. Fast gleichzeitig meldete sich der Halter des BMW bei der Polizeiinspektion Grafenau, da ihm Kennzeichen von einem seiner Fahrzeuge entwendet wurden. Diese befanden sich am zurückgelassenen BMW X5, der von seinem Firmengelände in Altenstein gestohlen worden war.

Ermittlungen gegen unbekannte Täter

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt nun gegen drei unbekannte Täter, die am 23. November 2025 gegen 18.00 Uhr mit einem VW Passat Kombi am Firmengelände des 57-jährigen Besitzers in Altenstein auftauchten. Gegen 19.00 Uhr stahlen sie die Kennzeichen und offenbar kurz darauf den BMW X5. Der Diebstahl war wahrscheinlich durch die Nutzung der Keyless-Go-Technik möglich, weshalb die Polizei wegen des Verdachts eines schweren Bandendiebstahls ermittelt.

Bergung des Fahrzeugs

Das Fahrzeug wurde in einem abgelegenen Bereich der Buchwaldloipe gefunden und teilweise in einem Bach vorgefunden, was die Bergung erst am 27. November 2025 im Tagesverlauf ermöglichte.

Zeugenaufruf:

Personen, die Hinweise zum Diebstahl der Kennzeichen und des BMW am 23. November 2025 ab 18.00 Uhr in Grafenau, Altenstein, oder zu verdächtigen Beobachtungen am Abstellort im Mauther Forst geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0851/9511-0 zu melden.