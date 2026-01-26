type here...
Gestohlener Mercedes aus Großbritannien auf A3 bei Hunderdorf sichergestellt
Polizeipräsidium Niederbayern
Gestohlener Mercedes aus Großbritannien auf A3 bei Hunderdorf sichergestellt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

HUNDERDORF, A3, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Samstagmorgen, den 24. Januar 2026, haben Schleierfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf einen in Großbritannien gestohlenen Mercedes bei einer Fahrzeugkontrolle sicherstellen können.

Fahrzeugkontrolle auf der Rastanlage Bayerwald Süd

Gegen 09:00 Uhr kontrollierten die Fahnder einen Mercedes mit britischer Zulassung auf der Rastanlage Bayerwald Süd. Der Fahrer, ein Rumäne, gab an, sich auf einer Geschäftsreise von Großbritannien nach Rumänien zu befinden. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein totalgefälschtes Typenschild entdeckt. Die Polizeibeamten konnten die originale Fahrzeugidentifizierungsnummer ermitteln und stellten fest, dass das Fahrzeug in Großbritannien als gestohlen gemeldet war.

Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg die Ermittlungen übernommen. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der 44-jährige Fahrer entlassen. Der gestohlene Mercedes wurde sichergestellt und die Ermittlungen dauern weiter an.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

