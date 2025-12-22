Gestohlener Mercedes in Wald bei Münchberg entdeckt: Polizei sucht Zeugen

Am Montagnachmittag entdeckte die Polizei in einem Waldstück nahe Poppenreuth einen gestohlenen Mercedes. Das Fahrzeug, ein grüner Mercedes AMG E63, war zuvor aus einer Lagerhalle in Münchberg entwendet worden. Die Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei Hof, die auf Hinweise aus der Bevölkerung hofft.

Einbruch in Münchberger Lagerhalle

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen drangen Unbekannte in die Lagerhalle in der Friedrich-Schoedel-Straße ein. Ziel des Einbruchs war unter anderem der Mercedes AMG E63, dessen Wert über 100.000 Euro beträgt. Außerdem stahlen die Täter fünf hochwertige Felgensätze. Beim Verlassen des Geländes hinterließen sie Lackspuren an einer Hallenwand, die darauf hindeuten, dass das Fahrzeug beim Herausfahren beschädigt wurde.

Fahrzeugentdeckung im Wald

Eine Streife der Polizei Münchberg fand gegen 16 Uhr den Mercedes, der erheblichen Schaden aufwies und fahruntauglich war. Die Täter hatten das Auto in einem Waldstück zurückgelassen, womöglich, um unentdeckt zu entkommen. Für die Bergung des Fahrzeuges kam das Technische Hilfswerk zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

Zeugen gesucht

Von den Tätern und den gestohlenen Felgensätzen im Wert von etwa 40.000 Euro fehlt bislang jede Spur. Die Kriminalpolizei Hof bittet daher um Hinweise: Wer in der Nacht auf Montag in der Friedrich-Schoedel-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 09281/704-0.