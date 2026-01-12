Gestohlenes Fahrzeug auf A3 bei Neuburg sichergestellt – Kripo ermittelt wegen Hehlerei

Am Freitagabend, dem 09.01.2026, haben Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau auf der A3 bei Neuburg am Inn, Fahrtrichtung Österreich, ein mutmaßlich gestohlenes Fahrzeug sichergestellt. Der sichergestellte BMW X5 hat einen geschätzten Zeitwert von rund 45.000 Euro und war in der Schweiz zur Sicherstellung nach einem Eigentumsdelikt ausgeschrieben.

Kurz nach der Kontrolle ermittelt die Kriminalpolizei

Die Beamten kontrollierten das mit zwei rumänischen Staatsbürgern im Alter von 25 und 37 Jahren besetzte Fahrzeug. Beide Insassen konnten bei der Kontrolle keine plausible Erklärung zur Herkunft und den Eigentumsverhältnissen des BMW geben. Aufgrund dieser Umstände hat die Kriminalpolizei Passau die Ermittlungen wegen des Verdachts der Hehlerei aufgenommen.

Tatverdächtige nach Maßnahmen entlassen

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder entlassen. Die Ermittlungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen und dauern weiterhin an.