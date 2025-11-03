Gesuchte Italienerin bei Grenzkontrolle auf A93 festgenommen

Die Bundespolizei hat am Freitag, den 31. Oktober, auf der A93 in Kiefersfelden eine gesuchte Italienerin während der Grenzkontrollen festgenommen. Anschließend wurde sie in die Frauenhaftanstalt nach München gebracht.

Festnahme auf der Inntalautobahn

Bei einer Routinekontrolle auf der Inntalautobahn schlug der Polizeicomputer Alarm, als die Personalien einer Buspassagierin überprüft wurden. Die 32-jährige Italienerin war von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen Diebstahls gesucht. Sie hatte noch eine Restfreiheitsstrafe von knapp neun Monaten zu verbüßen.

Haft in Stadelheim

Nach der Überprüfung der Fakten brachten die Beamten der Rosenheimer Bundespolizeiinspektion die Frau in das Gefängnis nach Stadelheim. Dieser Einsatz ist ein Beispiel für die kontinuierlichen Anstrengungen der Bundespolizei, grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen und die Sicherheit in der Region zu gewährleisten.