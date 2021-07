Gesuchter Mehrfachtäter in Augsburg verhaftet

Einen von der Justiz mit drei Haftbefehlen gesuchten 51-Jährigen konnten Bundespolizisten am Dienstagmorgen (6. April) im Augsburger Hauptbahnhof festnehmen.

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte gegen 10 Uhr einen Mann im Augsburger Hauptbahnhof. Beim Abgleich seiner Personalien mit den Fahndungsdateien stellte sich heraus, dass der 51-jährige tschechische Staatsangehörige mit drei Haftbefehlen von verschiedenen Staatsanwaltschaften gesucht wird. Wegen Diebstahls mit Waffen hatte der Mann eine Restfreiheitsstrafe von 155 Tagen zu verbüßen. Zweitens lag ein Strafbefehl in Höhe von 2000 Euro oder ersatzweise Haft wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. Den Geldbetrag konnte der Verhaftete nicht aufbringen. Gemäß einem dritten Haftbefehl war der Mann wegen Betrugs verurteilt worden. In diesem Fall waren noch 141 Tage Restfreiheitsstrafe zu verbüßen. Zu guter Letzt war der Mann für den Fall eines Aufenthalts in Deutschland zur Festnahme ausgeschrieben, da er bereits einmal abgeschoben worden war und eine Wiedereinreisesperre vorlag.

Zur Verbüßung seiner Strafe wurde der verurteilte Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.