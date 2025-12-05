Gesuchter Rumäne auf A93 bei Kiefersfelden gefasst und ins Gefängnis gebracht

Am Freitag, dem 5. Dezember, gelang der Bundespolizei bei Kiefersfelden auf der Autobahn A93 die Festnahme eines gesuchten Rumänen. Der Mann wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt nach Bernau gebracht, wo er eine einjährige Freiheitsstrafe absitzen wird. Aufgrund seiner Verurteilung im Jahr 2020 wegen Betrugs hatte das Augsburger Amtsgericht einen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt.

Festnahme bei Kontrolle eines Reisebusses

Die Beamten stießen auf den gesuchten Mann, als sie die Personalien der Fahrgäste eines mit italienischem Kennzeichen versehenen Reisebusses überprüften. Der 40-jährige Rumäne war offenbar untergetaucht, nachdem er seinen Wohnsitz in Schwaben aufgegeben hatte. Er gab an, nach Deutschland zurückgekehrt zu sein, um zu arbeiten und Geld zu verdienen.

Weitere Ermittlungen wegen Diebstahls

Neben der Haftstrafe aufgrund des Betrugsverurteilung interessieren sich auch die Staatsanwaltschaft Augsburg für den neuen Gefängnisinsassen. Gegen ihn läuft ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls, weshalb die Staatsanwaltschaft ebenfalls nach ihm fahndete.