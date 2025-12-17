Gesuchter Straftäter bei Einreise an A6 verhaftet und nach Nürnberg überführt

Waidhaus – Am Dienstagnachmittag, dem 16. Dezember, gelang den Beamten der Bundespolizeiinspektion Waidhaus im Rahmen von Grenzkontrollen an der A6 ein bedeutender Fahndungserfolg. Ein gesuchter Straftäter, der eine Restfreiheitsstrafe von 456 Tagen in Deutschland verbüßen musste, wurde festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Nürnberg überführt.

Kontrolle an der Grenze: 31-jähriger Rumäne festgenommen

Die Einsatzkräfte der Bundespolizei überprüften den 31-jährigen Rumänen bei seiner versuchten Einreise an der Grenzkontrollstelle Waidhaus. Ein umfassender Abgleich seiner Personalien mit dem polizeilichen Fahndungssystem brachte gleich drei Fahndungsanfragen der Justiz ans Licht. Bereits im September 2016 war der Mann vom Amtsgericht Augsburg wegen Betrugs zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.

Unterbrochene Haftstrafe führt zur erneuten Festnahme

Im August 2017 wurde durch das Amtsgericht Freiburg seine Abschiebung angeordnet, wodurch die Haftstrafe unterbrochen wurde. Bei einer erneuten Einreise nach Deutschland sollte die Restfreiheitsstrafe vollstreckt werden. Bei seinem Versuch, erneut nach Deutschland einzureisen, griffen die Bundespolizisten ein und nahmen den Rumänen fest. Neben der Anordnung zur Vollstreckung der Restfreiheitsstrafe existierten außerdem ein Haftbefehl der Erstaufnahmeeinrichtung Freiburg und ein Festnahmeersuchen des Ausländeramtes Offenburg zur Abschiebung.

Überstellung in die Justizvollzugsanstalt

Der festgenommene Mann wurde von der Bundespolizei zur Verbüßung der verbleibenden 456 Tage Freiheitsstrafe unverzüglich in die Justizvollzugsanstalt Weiden überstellt.