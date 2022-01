Gesundheitsamt Memmingen informiert: Positiver Schnelltest – was nun?

Parallel zum Bundestrend steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen auch in Memmingen deutlich. Inzwischen sind über 80 Prozent der Corona-Fälle in Memmingen auf die Omikron-Variante zurückzuführen.

Das Gesundheitsamt wurde personell durch sieben Beschäftigte aus anderen Ämtern der Stadtverwaltung und von Landesbehörden des Freistaats (Finanzamt und Amts-/Landgericht) verstärkt. Das nunmehr 29-köpfige Team arbeitet an sieben Tagen in der Woche, trotzdem kann es zu Verzögerungen bei der Bearbeitung neuer Corona-Fälle kommen. Bitte nehmen Sie ausschließlich per Mail an gesundheitsamt@memmingen.de oder über Online-Formulare Kontakt zum Gesundheitsamt auf und vermeiden Sie Anrufe.

Zukünftig sollen PCR-Testungen aufgrund der hohen Auslastung der Labore für Beschäftigte bzw. Personen des Gesundheitsbereichs und aus vulnerablen Gruppen priorisiert werden. Doch was gilt nun aktuell für die Allgemeinheit?

Was mache ich bei einem positiven Schnelltest?

Ø Wer Symptome wie Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen, Husten, Übelkeit oder Durchfall hat, wendet sich an seine Hausärztin/ seinen Hausarzt.

Ø Wer zu Hause einen positiven Selbsttest gemacht hat, sollte bei einer zertifizierten Teststelle einen Schnelltest machen lassen. Die Teststellen in Memmingen finden Sie unter www.memmingen.de/corona „PCR-Tests und Schnelltests“. Der Schnelltest kann auch im Testzentrum der Stadt Memmingen (Stadionhalle, Bodenseestraße 44) gemacht werden.

Ø Wer einen positiven Schnelltest hat, kann sich im kommunalen Testzentrum unter www.cov19screening.de für einen kostenlosen PCR-Test anmelden. Eine Terminvereinbarung ist zwingend notwendig. Kostenlose PCR-Tests sind nur im kommunalen Testzentrum möglich.

Um möglichst effektiv arbeiten zu können, bittet das Gesundheitsamt alle mit positivem PCR-Test, die Kontaktformulare auf der städtischen Homepage zu nutzen. Das Gesundheitsamt bietet über www.memmingen.de/coronakontakt die Möglichkeit, sich selbstständig zu melden, sobald ein positives PCR-Testergebnis vorliegt. Damit kann die Kontaktaufnahme beschleunigt und die Bearbeitung erleichtert werden.

Um die Quarantäne/Isolation vorzeitig zu beenden, ist ein negativer Schnelltest im kommunalen Testzentrum oder in einer anderen zertifizierten Teststelle notwendig. Das Testergebnis muss dem Gesundheitsamt über das Online-Formular www.memmingen.de/freitestung übermittelt werden. Mit der Übermittlung ist die Quarantäne/Isolation beendet.