Gesundheitsgefahr wegen giftiger Chemikalien – Drogerie Müller ruft Masken zurück

Der Hersteller Media Chain Products ruft die schwarze 7-Monatsschutzmaske viral Protect in den Größen M und L zurück. Verkauft wurde diese in der Drogeriekette Müller.



Der zunächst vorsorglich durchgeführte Rückruf erfolgte aufgrund des unangenehmen Geruchs des Artikels. Zu diesem Zeitpunkt lagen aufgrund der beauftragen Prüfanalysen keine Anhaltspunkte vor, welche eine Gefährdung hätten begründen können. Nach weitergehenden chemischen Analysen wurde zwischenzeitlich in einzelnen Proben Anilin im Einfassband nachgewiesen, sodass nunmehr der weitere Rückruf durchgeführt wird.

Grund: in einzelnen Proben Anilin im Einfassband

Bestehende Gefahr/Risiko: potentielle Gesundheitsgefahr

Marke: viral Protect

Artikelbezeichnung: 7-Monatsschutzmaske, schwarz, Größen M und L

EAN: 4260537362347 | 4260537362354

Chargennummer: T 100406

Verkaufszeitraum: seit 30.10.2020

Erforderliche Maßnahmen:

Bitte prüfen Sie die Betroffenheit Ihres Artikels und stellen die Nutzung umgehend ein!

Weitere Maßnahmen: Die Rückgabe des betroffenen Artikels ist in jeder unserer Filialen möglich. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren unter:

– Tel.: +49 (0)731/725 57 000 (Kundenservice)

– E-Mail: info@mueller.de

Oder direkt den Hersteller:

Media Chain Products GmbH

Zehdenicker Str. 21

10119 Berlin