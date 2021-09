Gesundheitsminister Spahn zu gesundheitspolitischem Gedankenaustausch in Schwaben

Wenige Tage vor der Bundestagswahl war Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wieder einmal nach Schwaben gekommen. Nach einem gesundheitspolitischen Gedankenaustausch in Memmingen beantwortete er am Montag auch in Augsburg zahlreiche Fragen.

Am Sonntag hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an einem gesundheitspolitischen Gedankenaustausch in Memmingen teilgenommen (wir berichteten). Ein Spaziergang durch die Maustadt durfte im Vorfeld nicht fehlen. Nur wenige Stunden später machte der CDU-Politiker Station in Augsburg. Auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Volker Ullrich war Spahn auch hier zu einem Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern zum Thema Gesundheit erschienen.

Neben Fragen wie beispielsweise zur Arneimittelversorgung standen natürlich die Corona-Pandemie und entsprechende Impfung deutlich im Fokus der Fragen. Spahn stellte sich diesen souverän und überzeugend der zahlreich im Haus St. Ulrich erschienenen Interessierten. Der Minister versicherte, dass es für Geimpfte und Genesen keine weiteren Einschränkungen mehr geben wird. Aus seiner Sicht haben sich aber immer noch zu wenige Menschen in Deutschland impfen lassen. Spahn schilderte aktuelle Besuche auf Intensivstationen, auf denen nahezu nur ungeimpfte Personen behandelt werden müssten. Eine Impfpflicht möchte er aber weiterhin nicht einführen, es handle sich um eine freie Willensentscheidung sich und andere durch die Impfung zu schützen. Spahn appellierte nochmals an die Anwesenden: „Lassen sie sich impfen!“

Ob Spahn seine Ankündigungen umsetzen kann wird sich nach der Wahl zeigen, aktuell sehen die Wahlumfragen danach nicht aus.