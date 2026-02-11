type here...
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Gesundheitsministerin erwägt Gebühr für Patienten ohne Überweisung

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Zur besseren Steuerung der Patientenversorgung will Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) ein Primärversorgungssystem einführen. “Wir müssen die vorhandene Zeit der Ärzte besser nutzen. Dazu braucht es mehr Steuerung im System”, sagte sie dem “Handelsblatt” (Donnerstagausgabe).

Behandlungszimmer beim Arzt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zur Durchsetzung schließt Warken auch finanzielle Steuerungsinstrumente nicht aus. “Dennoch brauchen wir wahrscheinlich ein Steuerungselement, wenn sich Patienten nicht an den vorgegebenen Weg halten wollen: etwa eine Gebühr, wenn Patienten ohne Überweisung in die Praxis kommen, oder einen Bonus, wenn sie es tun”, sagte sie.

Einen Gesetzentwurf will das Ministerium noch in diesem Jahr vorlegen. “Wir erarbeiten das Konzept für ein Primärversorgungssystem derzeit mit Akteuren aus dem Gesundheitssystem und werden im Sommer einen Entwurf vorlegen”, sagte Warken. Für Patienten soll sich die Reform gemeinsam mit der Digitalisierungsstrategie schrittweise bemerkbar machen. “Dann kann man das System nach und nach umstellen – 2028 wird es für Patienten zu den ersten spürbaren Veränderungen kommen.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Augsburg: 29-Jähriger belästigt 16-Jährige in Straßenbahn und verletzt Polizisten bei Festnahme

0
Am späten Mittwochabend (11. Februar 2026) kam es in...
News

Cyberangriff auf Online-Shop von ROFU – Kundendaten abhanden gekommen

0
Rheinland-Pfalz – Der Spielwarenhändler ROFU Kinderland Spielwarenhandelsgesellschaft mbH ist...
Polizeipräsidium Niederbayern

Großbrand in Mengkofen: Gasthof in Flammen, Hauptstraße gesperrt

0
Mengkofen, Lkr. Straubing-Bogen. Am frühen Donnerstagmorgen, den 12. Februar...
Polizeipräsidium Oberfranken

Tödlicher Frontalcrash auf Staatsstraße 2262: Autofahrerin stirbt, Lieferwagenfahrer verletzt

0
Am Donnerstagmorgen kam es auf der Staatsstraße 2262 zwischen...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.02.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel