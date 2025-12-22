Gesundheitsministerin Warken weist Wechselgerüchte zurück

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat einen Wechsel auf die Landesebene ausgeschlossen.

“Als ehemalige Generalsekretärin in Baden-Württemberg bleibe ich der Landespartei natürlich verbunden”, sagte Warken dem “Spiegel”. “Aber mein Job gefällt mir.”

In der CDU kursiert das Gerücht, Warken wolle im Frühjahr nach Baden-Württemberg wechseln, um dort nach der Landtagswahl im März Ministerin zu werden. Die CDU-Politikerin wies das strikt zurück. Auf die Frage, ob sie ihr Amt in der Bundesregierung aufgeben wolle, sagte Warken: “Auf keinen Fall. Einen Wechsel nach Stuttgart schließe ich aus.”