Newsletter
Montag, Dezember 22, 2025
10.6 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Gesundheitsministerin Warken weist Wechselgerüchte zurück

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat einen Wechsel auf die Landesebene ausgeschlossen.

Gesundheitsministerin Warken Weist Wechselgerüchte Zurück
Nina Warken (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Als ehemalige Generalsekretärin in Baden-Württemberg bleibe ich der Landespartei natürlich verbunden”, sagte Warken dem “Spiegel”. “Aber mein Job gefällt mir.”

In der CDU kursiert das Gerücht, Warken wolle im Frühjahr nach Baden-Württemberg wechseln, um dort nach der Landtagswahl im März Ministerin zu werden. Die CDU-Politikerin wies das strikt zurück. Auf die Frage, ob sie ihr Amt in der Bundesregierung aufgeben wolle, sagte Warken: “Auf keinen Fall. Einen Wechsel nach Stuttgart schließe ich aus.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Newsletter

Schwerer Verkehrsunfall auf der B2 bei Pleinfeld: Drei Menschen tot, darunter ein Kind

0
Am heutigen Sonntagnachmittag (21.12.2025) ereignete sich auf der B2...
Augsburg Stadt

EILMELDUNG: Schwerer Verkehrsunfall auf der B17a – Totalsperre in Augsburg

0
 https://presse-augsburg.de/toedlicher-verkehrsunfall-auf-der-b17-bei-augsburg-fahrer-stirbt-im-krankenhaus/1080961/?fbclid=IwY2xjawO2IghleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETAwcHd1OUFQdHQwWUp1TkJKc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjWgMVvCrhZrmgYNoOw8V3DMc6yDB3aZXVGLQ0Eqz9ZxBJPloKSshgHTjPIA_aem_kAyQUSqRJfx-MLoGZixKEg  
Augsburg Stadt

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B17 bei Augsburg – 41-Jähriger stirbt im Krankenhaus

0
Augsburg – In der Nacht auf Montag, 22. Dezember...
Politik & Wirtschaft

Viele Arbeitnehmer haben 2026 netto deutlich weniger in der Tasche

0
Die Arbeitnehmer in Deutschland bekommen im neuen Jahr zum...
Bayerisches Landeskriminalamt

Geldautomat in Ehekirchen gesprengt: Polizei nimmt mutmaßliche Täter fest

0
In Ehekirchen sprengten bislang unbekannte Täter am frühen Montagmorgen...

Neueste Artikel