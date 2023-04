GEW will Lehramtsstudium und Referendariat enger verbinden

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) will in der Ausbildung von Lehrern Studium und Referendariat enger miteinander verbinden. Man könne „auch noch mal über eine Ausbildung nachdenken, die Studium und Referendariat besser miteinander verzahnt“, sagte GEW-Chefin Maike Finnern der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Außerdem könne man den Einstieg in den Schulalltag erleichtern, „indem man junge Lehrkräfte nicht sofort mit einer hohen Zahl Unterrichtsstunden konfrontiert, die sie ohne Begleitung einer erfahrenen Lehrkraft halten müssen“.

Klassenraum in einer Schule, über dts Nachrichtenagentur

Finnern warnte: „Gerade junge, engagierte Lehrkräfte brennen sonst schnell aus.“