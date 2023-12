Gewalttätige Weihnachten | Mann wird an Heiligabend in Augsburg-Lechhausen krankenhausreif verprügelt

Am Heiligen Abend ereignete sich in der Lützowstraße in Augsburg-Lechhausen eine Körperverletzung. Ein Mann wurde schwer verletzt.

Gegen 03.30 Uhr hörte ein Anwohner aus dem Innenhof Hilferufe und verständigte die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten im Innenhof zwei Männer fest: einen 58-Jährigen und einen 62-Jährigen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte der 58-Jährige den 62-Jährigen mehrfach geschlagen.

Letzterer hatte schwere Kopfverletzungen. D r 62-Jährige wurde mit schweren, jedoch nicht

lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 58-Jährige befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.