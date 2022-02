Gewalttätiger Maskenverweigerer randaliert am Universitätsklinikums Augsburg

Am Freitag (04.02.2022), gegen 18.15 Uhr, wurde ein 31-Jähriger im Außenbereich der Notaufnahme des Universitätsklinikums Augsburg dabei beobachtet, wie er drei Parkplatz-Schranken abriss und einen Pkw beschädigte.

Die vom Securitydienst des UKA verständigte Polizeistreife verbrachte den aggressiven Tatverdächtigen vor Ort in das Dienstfahrzeug, um den Sachverhalt abklären zu können. Dabei wurde festgestellt, dass sich der 31-Jährige mit einer Verletzung in der Notaufnahme des UKA vorgestellt hatte, dieser jedoch verwiesen wurde, nachdem er sich geweigert hatte, eine Maske zu tragen.

Vor der Notaufnahme riss er dann drei Schranken ab und beschädigte einen parkenden Pkw. Während der Aufnahme des Sachverhalts beschädigte er außerdem das polizeiliche Dienstfahrzeug und leistete in der Folge massiven Widerstand. Er verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro und wurde in Sicherheitsgewahrsam genommen. Bei der Verbringung in den Arrest beleidigte er die Einsatzkräfte und leistete erneut Widerstand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille.

Der Aggressor muss sich nun u. a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung, Beleidigung und eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz verantworten.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.