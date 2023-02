Gewalttätiger Teletubby beim Deubacher Gaudiwurm – Hat die Polizei Dipsy bereits ermittelt?

Beim Deubacher Gaudiwurm ist es weitestgehend ruhig geblieben, zum Veranstaltungsende kam es alllerdings zu einer schweren Körperverletzung. Die Polizei scheint den Täter nun bereits ermittelt zu haben.





Leider kam es zum Ende des Gaudiwurms in Deubach nach 18:00 Uhr bei den ehemaligen Zechstuben und auf dem Weg zum Bahnhof Gessertshausen zu zwei Körperverletzungsdelikten, bei denen mehrere Personen leicht verletzt wurden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei auch nach einem männlichen ca. 22-Jahre alten Mann in einem grünen Teletubby-Kostüm. Dieser hatte nach einem Streit bei den Zechstuben einer stehenden Person mit dem Fuß gegen den Kopf getreten, anschließend einen Helfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen und im weiteren Verlauf noch eine Zaunlatte durchgetreten. Eine gewisse Kampfsporterfahrung des Unbekannten ist daher nicht auszuschließen. Der ca. 22-Jährige wird wie folgt beschrieben: ca. 180cm groß, kurze braune Haare und einen 3-Tage Bart.

Die Ermittlungen erleichtert die Tatsache, dass der junge Mann ein grünes Teletubby- Kostüm (Dipsy) trug. Seine Kopfbedeckung zum Kostüm trug er in der Hand. Er ist nach derzeitigem Ermittlungsstand sehr wahrscheinlich zusammen mit Tinky-Winky (violett), Laa-Laa (gelb) und Po (rot) unterwegs gewesen. Es dürfte sich bei diesen Personen sehr wahrscheinlich auch um die einzige Teletubby-Gruppe beim Fasching in Deubach gehandelt haben.

Aufgrund der Veröffentlichung des Zeugenaufrufes meldeten sich bei der Polizei

Zusmarshausen bereits mehrere Zeugen, die übereinstimmende Hinweise auf den

Täter geben konnten. Ob es sich bei der benannten Person tatsächlich um den Täter

handelt muss noch ermittelt werden.

