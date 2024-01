Gewalttat in Memmingen | Frau und Kinder Opfer teils schwerer Körperverletzungen – Tatverdächtiger in U-Haft

Am 15.01.2024 kam es in Memmingen zu einer schweren Körperverletzung an einer 33-jährigen Frau und ihren Kindern. Die Kripo Memmingen ermittelt und sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Der Tatverdächtige, ein 40-jähriger Mann, befindet sich in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige drang gewaltsam in die Wohnung der Geschädigten im Wohngebiet Kalkerfeld ein. Die Frau war mit ihren drei Kindern in der Wohnung des Mehrfamilienhauses, als der Mann plötzlich und unerwartet die Wohnungstür aufbrach und eindrang. Er schlug die Frau mehrfach massiv und griff später auch ihre Kinder an. Die Kinder erlitten leichte Verletzungen, während die Frau mittelschwer verletzt wurde.

Zuvor hatte er ihr bereits gedroht und angedeutet, sie vom Balkon zu werfen. Der Mann ließ schließlich von dem Opfer ab, nachdem es sich gewehrt hatte. Die Polizei wurde alarmiert und nahm den Tatverdächtigen fest.

Es gab keine Vorbeziehung zwischen dem Tatverdächtigen und der geschädigten Familie, und das Motiv ist noch unklar.

Der 40-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen vom Amtsgericht Memmingen in Untersuchungshaft genommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Kriminalpolizei Memmingen ermittelt noch bezüglich der Umstände der Tat. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Memmingen unter 08331 1000 zu melden.