Donnerstag, November 27, 2025
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Gewerkschaft der Polizei warnt vor zu wenig Polizisten an Silvester

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) warnt vor zu wenig Polizisten an Silvester.

Gewerkschaft Der Polizei Warnt Vor Zu Wenig Polizisten An SilvesterPolizeiauto (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Vorsitzende der GdP, Jochen Kopelke, sagte der “Rheinischen Post” (Donnerstag): “Die Polizeibehörden planen schon jetzt die Einsatzlagen und Einsatzkräfte vor und sie verzweifeln, weil es nicht genug Kräfte gibt.”

Kopelke forderte daher die Ausweitung von Böllerverboten und Schutzzonen. “Mehrfach-Straftäter der letzten Jahre müssen Meldeauflagen oder Platzverweise bekommen.” Auch müssten “Kioske und Shisha-Bars konsequent vor Silvester kontrolliert werden, damit der illegale Verkauf von Schreckschusswaffen unterbunden wird”, so der Gewerkschafter. “Nachts müssen Richterinnen und Richter nicht zu Hause, sondern in den Arrest- und Gewahrsamsbereichen arbeiten.”

Die Behörden würden bereits besondere Vorsorge treffen, weil in den letzten Jahren das Ausmaß an Sprengkörpern und die Masse an gefährlichen Gegenständen deutlich zugenommen habe. Der GDP-Chef sagte weiter: “Schreckschusswaffen, Gruppengewalt, geplante Hinterhalte – sowas erwartet uns. Und es frustriert an Silvester, nachts alleine in der Blaulichtwelt zu stehen.” Die in der kommenden Woche tagende Innenministerkonferenz müsse daher konkrete Signale für einen besseren Schutz der Polizeibeamten an Silvester senden, so der GdP-Chef.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

