Newsletter
Freitag, Oktober 24, 2025
7.8 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Gewerkschaften kündigen Aktionen gegen Sozialabbau an

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Vorsitzenden von IG Metall und Verdi kündigen Aktionen an, falls die Bundesregierung bei Gesundheit, Pflege, Rente kürzt oder, wie im Koalitionsvertrag geplant, den Acht-Stunden-Tag aufweicht. “Die Mehrheit der Menschen lehnen Einschnitte in den Sozialstaat ab”, sagte Verdi-Chef Frank Werneke der “Süddeutschen Zeitung” (Freitagausgabe).

Gewerkschaften Kündigen Aktionen Gegen Sozialabbau AnVerdi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Reform dürfe nicht heißen, dass man den Ärmsten das Dach über dem Kopf wegnehme, sagte IG-Metall-Chefin Christiane Benner der SZ. Den “Herbst der Reformen”, den die Bundesregierung ausgerufen hat, nennen die Chefs der beiden größten deutschen Gewerkschaften einen “Herbst der Grausamkeiten”.

Benner und Werneke, die zusammen etwa vier Millionen Arbeitnehmer vertreten, weisen die Behauptung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zurück, Deutschland könne sich das Sozialsystem nicht mehr leisten. Die Ausgaben für Arbeitslose und Bürgergeldempfänger seien im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung nicht höher als vor 20 Jahren, die Rentenausgaben sogar gesunken.

Sie machen eigene Vorschläge zur Finanzierung des Sozialstaats. “Die Ausgaben für Pharmaindustrie, Ärzte und Krankenhäuser gehören auf den Prüfstand”, fordert Benner. Werneke schlägt vor, die Mehrwertsteuer auf Medikamente auf sieben Prozent zu senken und Kranken- und Pflegekassen für versicherungsfremde Leistungen zu entschädigen, was versicherungspflichtig Beschäftigte um mindestens 20 Milliarden Euro entlasten würde.

Gleichzeitig sollen Reiche einen höheren Beitrag leisten. “Eine Vermögenssteuer für Superreiche ist überfällig”, sagte Benner. Gleiches gelte für die Neugestaltung der Erbschaftssteuer für Superreiche.

“Wie die CDU/CSU vorgeht, das ist unanständig”, kritisiert Werneke in Bezug auf die Reform des Bürgergelds. “Die Union stellt ihre Forderungen ohne jedes Mitgefühl für die Schicksale auf, für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder alleinerziehende Mütter, die sich um ihre Kinder kümmern.” Die Kürzung der Wohnungskosten sei in Ballungsräumen mit hohen Mieten verheerend. “Was die Regierung beschließt, führt am Ende zu Obdachlosigkeit.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großeinsatz der Polizei in Erding: Verkehrssperren auf der Hohenlindener Straße

0
Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz in Erding im Bereich...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Mittelfranken

Schreckschuss-Angriff in Erlangen: 60-Jähriger nach Vorfall am Europakanal festgenommen

0
ERLANGEN. Am Donnerstagvormittag, dem 23. Oktober 2025, ereignete sich...
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Polizeieinsatz in Erding: Missverständnis bei Bundeswehrübung führt zu Schussabgabe und Verletztem

0
Eine Person mit Langwaffe wurde heute gegen 17:00 Uhr in Altenerding gemeldet, was einen großen Polizeieinsatz auslöste. Die Einsatzzentrale schickte starke Kräfte in die Hohenlindener Straße.
Vermischtes

Polizei schießt auf Soldaten: Übung war Präsidium nicht bekannt

0
Bei einer Übung in Erding schießt die Polizei auf...

Neueste Artikel