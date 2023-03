Gewinnspiel | Allgäu Skyline Park startet mit zwei neuen Attraktionen in die Saison

Am 25. & 26. März 2023 startet der Allgäu Skyline Park mit dem Pre- Eröffnungswochenende in eine neue Saison voller Abenteuer, Spaß und Spannung. Auch in diesem Jahr überrascht Bayerns größter Freizeitpark seine Gäste wieder mit neuen Attraktionen. Darunter ein Fahrgeschäft für Familien mit Kindern, sowie eine Fahrattraktion für Adrenalinfreunde.

Nach zwei Jahren voller Einschränkungen, durften wir 2022 endlich wieder zahlreiche Gäste in unserem Park begrüßen und ihnen ein paar schöne Stunden im Freien und wunderschöne Erinnerungen bescheren. Auch 2023 freuen wir uns wieder auf ein Jahr voller Adrenalin, jeder Menge Spaß und unvergesslicher Erlebnisse. Wer Lust auf ein bisschen Action hat, für den ist ein Besuch im Allgäu Skyline Park genau das Richtige. Der Freizeitpark liegt zwischen München und Lindau, direkt an der Autobahn A96. Sein Gelände erstreckt sich über eine Fläche von rund 50 Fußballfeldern. Darauf befinden sich über 60 verschiedene Fahrgeschäfte, mit denen der Publikumsmagnet seine vielen kleinen und großen Gäste zu begeistern weiß.

Pre-Eröffnungswochenende am 25. & 26. März 2023

Am 25. & 26. März endet die Winterpause und Bayerns größter Freizeitpark öffnet wieder seine Pforten. Heuer dürfen sich alle Adrenalinfreunde und Familien mit Kindern freuen, denn es werden gleich zwei neue Fahrgeschäfte eröffnet, die für noch mehr Action und Spaß sorgen werden. Und wer Lust auf magische Abende und spektakuläre Showprogramme hat, darf sich auch dieses Jahr wieder auf unsere vielen Events freuen. Gestartet wird mit gleich zwei Highlights. Das Wochenende der Nachbarschaft und auch die Einladung aller Winter-Geburtstagskinder. Geburtstagskinder, die in unserer Winterpause (07.11.2022 – 31.03.2023) Geburtstag hatten, laden wir zu einem Erlebnis der besonderen Art ein. Alle, die in dieser Zeit höchstens 14 Jahre geworden sind, kommen kostenlos am 25. & 26. März 2023 in den Park (bitte Ausweis vorlegen). Ebenfalls findet am Pre-Eröffnungswochenende das Wochenende der Nachbarschaft statt. Endlich wieder Achterbahn fahren, frische Mandeln knabbern und über 60 spannende Attraktionen mit der ganzen Familie erleben. An diesem Wochenende laden wir unsere treuen Nachbarn aus einem Umkreis von 15 km zu einem einmaligen Sonder-Eintrittspreis von 32,00 € für Kinder und Erwachsene ein (bitte ebenfalls den Ausweis vorlegen). Eine Übersicht mit allen weiteren Events und genauen Veranstaltungsterminen findet man auf unserer Homepage: www.skylinepark.de/events-und-shows

Neue Fahrgeschäfte für alle Adrenalinfreunde und Familien mit Kindern

© Allgäu Skyline Park 1 von 4

Adrenalinfreunde, Eltern, Großeltern und Kinder unterschiedlichen Alters dürfen sich auf gleich zwei neue Fahrattraktionen freuen, die in dieser Saison eröffnet werden. Der „Flotte-Otto“ ist eine Achterbahn für die ganze Familie und bietet Platz für insgesamt 18 Fahrgäste. Auf einer Strecke von rund 140 Metern erklimmt das mit Holzelementen verzierte Minengefährt mit Lokomotive samt Waggons zunächst zwei aufwärts gewandte Spiralen,

woraufhin der Rest der Strecke mithilfe der Schwerkraft befahren wird. Damit sich auch Achterbahn-Neulinge an das Gefühl der Schwerelosigkeit gewöhnen können, geht es vor der Schlusseinfahrt in die Station dann noch über zwei kleine „Camelbacks“, jene bei Achterbahnfans beliebten Hügel, die an Kamelhöcker erinnern und die kleinen und großen Gäste auf dezente Weise aus dem Sitz heben.

© Allgäu Skyline Park 1 von 3

Die zweite Fahrspaßneuheit für actionfreudige große und kleine Piloten ist der „Looping Alois“ – ein echter Adrenalingarant für alle, wagemutige Überkopfpiloten. Denn wer hat nicht schon einmal davon geträumt, in einem Flugzeug zu sitzen und einen Looping zu drehen? In der neuen Attraktion kommen die Fahrgäste da nahe ran. Bei dem interaktiven Rundfahrgeschäft sind sechs Flugzeuge an Auslegerarmen befestigt und Überkopffahrten möglich. Je zwei Fahrgäste können in einem der Doppeldecker Platz nehmen und in einer Flughöhe von bis zu sieben Metern mithilfe eines Joysticks die Gondeln auf und ab bewegen sowie seitlich um 360 Grad rotieren lassen.

Änderung der Zuständigkeit

Nachdem dieses Jahr zum ersten Mal nicht das Ordnungsamt Bad Wörishofen, sondern das Ordnungsamt Türkheim für das Event Skyline Park bei Nacht zuständig ist, fand bereits am 1. März 2023 das erste organisatorische Treffen zwischen dem Allgäu Skyline Park, dem Ordnungsamt Bad Wörishofen, dem Ordnungsamt Türkheim, der Polizei, der Feuerwehr Kirchdorf, dem Landratsamt Unterallgäu, dem Staatlichem Bauamt Kempten und dem Kreisbauhof statt. In den guten und konstruktiven Gesprächen stand vor allem die Verkehrsabwicklung am Tag des Events im Mittelpunkt. Nachdem es im Vorjahr zu längeren Wartezeiten und Stau nach dem Event kam, erarbeiteten die beteiligten Personen einen Plan, um einen besseren und schnelleren Verkehrsfluss zu ermöglichen. An dieser Stelle dankt der Allgäu Skyline Park nochmals allen Anwesenden für die sehr gute Zusammenarbeit.

Vom kleinen Themenpark zu Bayerns größtem Freizeitpark

Die Entwicklung des Allgäu Skyline Park ist wirklich beeindruckend. Seine Geschichte begann im Jahr 1999. Aus dem damaligen kleinen Themen-Spielpark ist mittlerweile Bayerns größter Freizeitpark geworden, der mehrere hunderttausend Besucher pro Jahr anzieht. Der Allgäu Skyline Park zählt damit zu den beliebtesten Ausflugszielen in ganz Bayern. Kein Wunder, denn auf dem rund 350.000 Quadratmeter großen Gelände befinden sich nicht nur über 60 abwechslungsreiche Fahrgeschäfte aus den Bereichen Familienspaß, Kinderhits und Action. Hier können Gäste auch ausgiebig genießen. Dazu lädt nicht nur das im doppelten Sinne ausgezeichnete Gastronomieangebot ein, sondern auch das aufwendig angelegte, weitläufige Parkgelände mit Brunnen, Seen und grünen Liegewiesen. Verpassen darf man auf keinen Fall die einzigartige Wasserfontänenshow mit Gänsehautmusik, die stündlich, am liebevoll angelegten See bei der Kids Farm, startet. Gerade seine Vielfalt macht Bayerns größten Freizeitpark zum idealen Ausflugsziel für Groß und Klein.

Auszeichnungen

Das stetige Engagement des Allgäu Skyline Parks wird seit Jahren in den Kategorien beste Gastronomie und bestes Preis-Leistungsverhältnis – aus 60 in Europa getesteten Freizeitparks – ausgezeichnet. Faire Preise für Erwachsene und Kinder, tolle Rabatte für Gruppen und Schulen sowie erschwingliche Speisen und Getränke. Unsere Parkplätze sind ebenfalls kostenfrei. Darüber hinaus ernannte Travelcircus den Allgäu Skyline Park zum „Top 25 Freizeitpark 2022“ und weitere Auszeichnungen wie „Top Achterbahn 2022“, „Top Preis-Leistung 2022“ und „Top Instagram 2022“ kamen hinzu. Das Magazin Stern geht sogar noch weiter und stellte in einer Umfrage heraus, dass der inhabergeführte Freizeitpark zu den besten Deutschlands gehört. Zudem erhielt der Allgäu Skyline Park für die Kinder-Attraktion „Kids Farm – einzigartige Bauernhof Spielinsel“, das Prädikat „besonders empfehlenswert für Kinder“. 2022 ergaben die Recherchen des Magazins Reisereporter.de, dass der Allgäu Skyline Park auch unter den 10 besten Freizeitparks in Deutschland zählt. Mehr Infos unter: www.skylinepark.de/ueber-uns

Öffnungszeiten Saison 2023 (Die tagesaktuellen Öffnungszeiten sind auf unserer Webseite veröffentlicht.)

Weitere Informationen finden Sie unter: www.skylinepark.de/oeffnungszeiten-und-preise

Über den Allgäu Skyline Park

Der Allgäu Skyline Park bei Bad Wörishofen (Bahnhalt Rammingen) – im schönen Unterallgäu – ist ein beliebter Freizeitpark für Jung und Alt der seit 1998 von der inhabergeführten Familie Löwenthal geleitet wird. Auf über 35 Hektar grüner Parklandschaft stehen über 60 Attraktionen für Jung und Alt zur Verfügung, unter anderem die höchste Überkopf-Achterbahn Europas – das Sky Wheel. Weitere Highlights sind die Wildwasserbahn, Wasserrutschen-Spaßbad und viele echte Nostalgie-Klassiker wie Riesenrad, Geisterbahn und Krinoline. Mit 10 actionreichen Rides ist der Allgäu Skyline Park bayernweit Spitzenreiter. 2017 wurde die größte Erweiterung im Allgäu Skyline Park mit sieben neuen Attraktionen umgesetzt. 2019 kamen zwei weitere Fahrgeschäfte, die kultige Geisterbahn und ein cooler Breakdancer hinzu und seit September 2020 sorgt das welthöchste Flugkarussell (ein 150 Meter hoher Turm), der Allgäuflieger, für herrliche Flugmomente. 2023 dürfen sich insbesondere Familien mit Kindern über zwei neue Fahrattraktionen freuen.

