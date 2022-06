Gewinnspiel | Auf die Plätze, fertig, los! Im SEA LIFE München starten die Themenwochen „TIERISCHE SPIELE“

Sportskanonen aufgepasst: Ab dem 2. Juni 2022 dreht sich im SEA LIFE München alles um Bewegung, tierische Talente und Rekorde! Den ganzen Sommer lang können kleine und große Besucher*innen bei den „TIERISCHE SPIELEN“ zeigen, was in ihnen steckt. Die Themenwochen finden exklusiv im Großaquarium im Olympiapark statt und sind Teil der Feierlichkeiten rund um das 50. Jubiläum der Olympischen Sommerspiele von 1972 in München.

Warum schießen Schützenfische mit Wasser? Wie schnell ist eigentlich der schnellste Hai im SEA LIFE München? Und wie gut können sich Rochen tarnen? Bei den Themenwochen „TIERISCHE SPIELE“ dreht sich alles um die sportlichen Fertigkeiten der mehr als 1.600 Meeresbewohner des Münchner Großaquariums. Vom 2. Juni bis zum 12. September 2022 können kleine und große Besucher*innen nicht nur jede Menge über tierische Talente und Rekorde lernen, sondern auch selbst aktiv werden: Balancieren, Ringe werfen und Synchronschwimmen mit dem SEA LIFE Maskottchen Sharky sind nur einige der Disziplinen, die es zu bezwingen gilt. Die Challenges ziehen sich durch die gesamte Unterwasserwelt – von den heimischen Gewässern der Isar, über das Mittelmeer bis hin zum Tropischen Ozean und der Tropeninsel. Wer alle neun interaktiven Stationen erfolgreich gemeistert und auf seiner Stempelkarte abgestempelt hat, darf sich offiziell „SEA LIFE München Champion“ nennen und erhält eine kleine Belohnung im Souvenirshop.

„Die Olympischen Sommerspiele von 1972 feiern dieses Jahr ihr 50. Jubiläum und wir freuen uns, mit unseren TIERISCHEN SPIELEN als zentraler Bestandteil des Münchner Olympiaparks dabei zu sein“, erklärt Patrick Verbaast, General Manager des SEA LIFE München. „Die Themenwochen finden exklusiv nur im SEA LIFE München statt und bieten jede Menge sportliche Herausforderungen für unsere Besucher*innen. Auf spielerische Art und Weise wird dabei ganz nebenbei allerhand Wissen rund um die Meeresbewohner vermittelt.“

Die Themenwochen TIERISCHE SPIELE finden vom 2. Juni bis zum 12. September 2022 im SEA LIFE München statt.

