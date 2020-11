Gewinnspiel | Augsburg im Fokus – Presse Augsburg stellt den beliebten Kalender vor

Seit 10 Jahren zeigt Norbert Liesz seine schönsten Augsburg-Fotografien in einem gelungenen Kalender. Auch für 2021 wurde wieder einer erstellt. Presse Augsburg stellt den Kalender vor.

Norbert Liesz ist wohl einer der bekanntesten „Augsburg“-Fotografen. Immer wieder setzt er seine Heimatstadt gekonnt in den Fokus. Die schönsten Fotos schaffen es seit 10 Jahren in einen schönen Kalender, auch heuer ist dies wieder so. Er zeigt in diesem Jahr bekannte Augsburg-Motive, die mit dem Thema Wasser in Verbindung gebracht werden können. Augsburg ist ja seit kurzem UNESCO Weltkulturerbe für seine Wasserwirtschaft geworden. Es sind Bilder aus allen Jahreszeiten zu sehen, die zeigen wie schön diese Stadt sein kann und ist.

1 von 3

„Seit fast zwei Jahren ist Augsburg nun schon UNESCO Weltkulturerbe dank seiner Wasserwirtschaft. Dazu gehören unter anderem die historischen Wassertürme, Wasserwerke und Monumentalbrunnen. Wie ein roter Faden zieht sich das Thema Wasser durch die Monate des Kalenders. Genießen Sie ein erfrischendes Augsburg!“, so Norbert Liesz zu seinem diesjährigen Werk.

Der Kalender kann wieder in zwei Größen (DIN A3 und DIN A4) bestellt werden (hier geht es zur Bestellung).

1 von 2

