Action, Adrenalin und Spannung pur! Am vergangenen Samstag, den 28. Januar, war es nach einer zweijährigen Zwangspause endlich wieder so weit: die legendäre Deutsche Meisterschaft im Rennrutschen ging in die 13. Runde und Europas größte Rutschenwelt, das Galaxy Erding, verwandelte sich für ein paar Stunden in eine Wettkampfarena.

Beim Kampf um die begehrten Plätze auf dem Siegertreppchen lieferten sich Adrenalinfans ab 8 Jahren in den Kategorien Kinder, Damen und Herren ein galaktisches Wettrutschen auf der 145 Meter langen Black Mamba. Ab 11 Uhr rückten die besten Kandidaten im K.O.-Verfahren über das Achtel-, Viertel- und Halbfinale bis in die Endrunde, um sich neben Medaillen und Urkunden auch die Chance auf tolle Preise wie eine Übernachtung im exklusiven Hotel Victory inklusive Thermeneintritt zu sichern.

Die Teilnehmenden fieberten dem Event schon lange entgegen und nahmen dafür Anfahrtswege von bis zu 700 Kilometern in Kauf. Die besondere Motivation spiegelte sich auch in den Ergebnissen wider. Mit 15,50 Sekunden für 145 Meter wurde in der Kategorie Herren sogar ein neuer Bahnrekord aufgestellt.

Tipp: Eventprogramm im Februar

Am Dienstag, den 14. Februar, heißt es wieder „Happy Valentine‘s Day!“. Anlässlich des Valentinstags erleben Verliebte in den Wellnesswelten ab 16 Jahren romantische Showaufgüsse wie „Auf Wolke 7“ oder „Power of Love“. Zusätzlich dürfen sich die Gäste über kleine Überraschungen, ein Gewinnspiel und einen Spezial-Cocktail an der Diamond Poolbar im Außenpool des Wellenbades freuen.

Bei den Entspannungstagen erwartet die Besucher in den Wellnesswelten jeden Dienstag und Donnerstag (außerhalb der Ferien) ein kostenloses Zusatzprogramm rund um Meditation, Yoga und Klang. Beim Workshop „Richtiges Saunieren“ erhält man wertvolle Tipps und Tricks, wie der Wechsel von heiß und kalt am besten gelingt.

Die Eventreihe „Nacht der Künstler“ in den Bereichen Therme und VitalTherme & Saunen (textilfrei, ab 16 Jahren) begeistert jeden Samstagabend mit Livemusik und beeindruckenden Showacts. Umgeben von einer einzigartigen Urlaubskulisse genießen die Gäste entspannte Klänge von Musikern wie Maja Bendig oder den Munich AllStars bis hin zu einer spektakulären Kontorsion Show oder LED-Jonglage.

Haben Sie nun Lust bekommen? Presse Augsburg verlost 3×2 Tageskarten für die Therme Erding

So können Sie gewinnen:

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen. –> Zum Beitrag

3. Vielleicht einer der glücklichen Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 19. Februar 2023, 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier. Dieses Gewinnspiel wurde unterstützt durch einen Gewinnspielpartner.