Gewinnspiel | Bald ist Saisonstart im Allgäu Skyline Park! Presse Augsburg verlost Tickets

Das Datum für den Saisonstart im Allgäu Skyline Park steht jetzt fest! Der Allgäu Skyline Park öffnet am 30. Mai wieder seine Tore.

„Während der Corona-Schließung haben uns viele positive Zuschriften unserer Besucher erreicht, die uns die Daumen für eine baldige Öffnung gedrückt haben. Dafür möchten wir uns bei allen, die mit uns mitgefiebert haben, bedanken. Jetzt freuen wir uns umso mehr, allen Achterbahnfans diese erfreuliche Nachricht unserer Öffnung bekanntzugeben.“, so die Verantwortlichen in einer Mitteilung.

Die geltenden Anforderungen an die Schutz- und Hygienemaßnahmen sind bereits jetzt im Allgäu Skyline Park umgesetzt worden, da man dort auf eine frühere Öffnung gehofft hatte.

Eine weitere gute Nachricht ist, dass die Bauarbeiten an der neuen Großattraktion bereits fortgesetzt werden konnten und eine Eröffnung für Anfang August geplant ist. Die neue Attraktion hat jetzt auch einen Namen bekommen – der Allgäuflieger! Er ist mit knapp 150 Metern das höchste Flugkarussell der Welt, das großen und kleinen Überfliegern jede Menge Spaß bereiten wird.

Öffnungszeiten Saison 2020

Ab 30. Mai bis 8. November 2020 ab 9:30 Uhr geöffnet (Die tagesaktuellen Öffnungszeiten und weitere Informationen finden Sie unter www.skylinepark.de)

Über den Allgäu Skyline Park

Der Allgäu Skyline Park bei Bad Wörishofen (Bahnhalt Rammingen) – direkt im schönen Unterallgäu – ist ein beliebter Freizeitpark für Jung und Alt. Auf über 35 Hektar grüner Parklandschaft stehen mehr als 60 Attraktionen für Jung und Alt zur Verfügung, unter anderem die höchste Überkopf-Achterbahn Europas, das Sky Wheel. Weitere Highlights sind die größte mobile Wildwasserbahn der Welt, unser Wasserrutschen-Spaßbad, unser Formel 1-Autoscooter und viele Nostalgie-Klassiker wie Riesenrad und Krinoline. Mit 10 actionreichen Rides ist der Allgäu Skyline Park bayernweit Spitzenreiter.

2017 wurde die größte Erweiterung im Allgäu Skyline Park, mit sieben neuen Attraktionen, umgesetzt. 2019 kamen zwei weitere Fahrgeschäfte, die kultige Geisterbahn und ein cooler Beakdancer hinzu. Durch die stetigen Erweiterungen in den letzten Jahren hat sich der Allgäu Skyline Park zum größten Freizeitpark in Bayern entwickelt. Der Allgäu Skyline Park wurde aktuell zum wiederholten Male vom unabhängigen Freizeitpark-Tester Team e.V. in den Kategorien „Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis“ und „Beste Gastronomie“ ausgezeichnet und zählt damit zu den Spitzenreitern in Europa. Faire Eintrittspreise, tolle Rabatte für Gruppen und Schulen, sowie kulinarische Köstlichkeiten, die sich jede Familie leisten kann, zeichnen den Allgäu Skyline Park aus. Unsere Parkplätze sind kostenfrei. Darüber hinaus ernannte Travelcircus den Allgäu Skyline Park zum „Top Ausflugsziel 2019“. Als Ergebnis der Umfrage des Magazins Stern gehört der Allgäu Skyline Park zu den besten inhabergeführten Freizeitparks in Deutschland. Jüngst erhielt der Allgäu Skyline Park das Prädikat „besonders empfehlenswert für Kinder“ für die „Kids Farm“, unsere einzigartige Bauernhof- Spielinsel. Die Auszeichnung „TOP-Event“ folgte für die legendäre Veranstaltung „Skyline Park bei Nacht“. 2020 muss dieses beliebte Event aufgrund der aktuellen Lage ausfallen.Seit 1998 wird der inhabergeführte Allgäu Skyline Park von der Familie Löwenthal geleitet.

