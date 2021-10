Gewinnspiel | Bayerns bierigster Adventskalender – Der KALEA original Bayerischer Bieradventskalender 2021

„Alle Jahre wieder…“ Die Adventszeit steht bevor, die Zeit für liebgewordene Traditionen. Auch für uns. So verlosen wir auch in diesem Jahr in Kooperation mit www.kalea.at und beertasting.com exklusiv 3 x den original KALEA Bayerischen Bieradventskalender.

O’zapft is‘! Auch dieses Jahr haben Bierliebhaber wieder allen Grund zur Freude: Der erste Bierkalender, in dem nur „echt boarische“ Bierspezialitäten enthalten sind: Da schlagen die Herzen von Wiesn- und Bayern-Fans höher! Bereits zum zweiten Mal gibt es von im Jahr 2021 KALEA eine Bayern-Edition des beliebten Bieradventskalenders. Dieser Kalender ist mit 24 Bieren aus Bayern und einem besonderen Flaschenöffner bestückt. Neben Hellem befinden sich vor allem auch mehrere Weissbiere in diesem Kalender.

Der Kalender ist aber nicht nur in Deutschland im Einzelhandel verfügbar, sondern wird auch über exklusive Handelspartner KALEAs vertrieben. Da viele der Biere einzeln fast nirgends erhältlich sind, hast du mit diesem Bierkalender endlich die Möglichkeit, ein paar ausgewählte Exemplare verkosten zu können!

Für alle Bierliebhaber, die sich intensiv mit den enthaltenen Bieren beschäftigen möchten, bietet unsere BeerTasting App eine Plattform mit über 150.000 eingepflegten Bieren, über 1 Mio. Bewertungen der Biere.

Der KALEA Bayerischen Bieradventskalender 2021

Presse Augsburg verlost in Kooperation mit KALEA 3 dieser Bieradventskalender

Wie können Sie gewinnen?

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen –> Zum Beitrag

3. Vielleicht der glückliche Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis 7.November 2021 um 21:00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Den Gewinner werden wir über Facebook benachrichtigen. Bitte prüfen Sie dazu auch regelmäßig den Ordner „Sonstige Nachrichten“ in Ihrem Posteingang. Zu unseren Teilnahmebedingungen gehts hier.

Achtung: Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist nur für volljährige Personen zulässig. Der Kalender beinhaltet alkoholische Getränke und darf an Minderjährige nicht verkauft bzw. verschenkt werden. Allergiker bitte aufpassen: die Biere können Gerstenmalz beinhalten. Wir bitten euch darum, diesbezüglich die Etiketten der einzelnen Flaschen zu beachten.