Man packe Kind und Kegel und fahre schnurstracks in Richtung ****Hotel & SPA Urslauerhof in Hinterthal/Maria Alm. Denn da wird der Sommer zum absoluten Familienhit.

Da lacht er einem entgegen, der Hochkönig. Und sein majestätisches Antlitz hebt sich an einem Sommertag wie diesem besonders gekonnt von der umliegenden Natur ab. Es stimmt schon: Die Region rund um den 2.941 Meter hohen Gebirgsstock steuern viele wegen ihrer anspruchsvollen Bike- und aussichtsreichen Wandertouren an. Doch auch Familien finden in dieser malerischen Landschaft garantiert ihr Glück! Mit dem Rucksack und dem vom Hotel liebevoll zusammengestellten Hoamatsackerl geht’s hinaus ins Freie. Man hat schließlich schon gehört, dass es hier für Familien so einiges zu entdecken gibt.

1 von 4

Das fängt schon bei den vielen urigen Hütten der Region an, manche davon sogar mit eigenem kleinen Streichelzoo. Und es geht noch weiter: Nicht weit vom Hotel entfernt lässt sich der kunterbunte Prinzenberg Natrun erobern oder mit der Sommerrodelbahn am Biberg ins Tal hinuntersausen. Ja, und wenn selbst das noch nicht reicht, um die aktive Familie von heute zufrieden zu stimmen, dann geht’s im Anschluss noch in eines der schönen Freibäder in Maria Alm oder Mühlbach. Oder – noch besser – in den hoteleigenen Außenpool.

1 von 3

„Ehrlich, oafoch, mia“

Der Urslauerhof ist bekannt für seine vielen bunten Glücksmomente und einer davon ist eindeutig dem Gaumen gewidmet. Unter dem Motto „ehrlich, oafoch, mia“ wird hier auf eine authentische Küche gesetzt, die neben den typisch Pinzgauerischen Gerichten auch Platz für internationale Spezialitäten lässt. Eine weitere Sache, die den Familienbetrieb so familientauglich macht. Denn hier schmeckt’s Groß und Klein gleichermaßen. Ganz bestimmt.

1 von 2

Urslauerhof´s Verwöhnpension

Freie Benützung der hauseigenen Bade- & Saunalandschaft

1 x Teilkörpermassage 30 Minuten pro Erwachsenem

Kinder bis 7 Jahre urlauben kostenlos im Zimmer der Eltern (Mindestaufenthalt von 3 Nächten)

Alle Urslauerhof Inklusivleistungen

Hochkönig Card inklusive



3 Nächte ab € 355,– pro Person