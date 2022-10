Nicht nur die Blätter färben sich bunt im Herbst – auch das Eventprogramm der Therme Erding passt sich der farbenfrohen Jahreszeit an. Von tropischen Showacts bei der Karibischen Nacht, über zünftige Aufgüsse am österreichischen Nationalfeiertag bis hin zu schaurig-schönen Halloween-Aktionen und vielem mehr: Die größte Therme der Welt präsentiert den goldenen Herbst mit einem abwechslungsreichen Unterhaltungs- und Wohlfühlprogramm!

Für Urlaubsflair der besonderen Art sorgt am Samstag, den 8. Oktober die Karibische Nacht im Wellenbad. Inmitten dieser eindrucksvollen Kulisse, die an ferne Länder und große Abenteuer erinnert, entführt ein kubanischer Zigarrendreher die Besucher auf ferne Karibikinseln, während die Band „Son Rico Son“ mit lateinamerikanischen Rhythmen karibische Lebensfreude verbreitet. Beeindruckende Feuershows begeistern Groß und Klein, während man sich auf Poolnudeln in der 34 Grad warmen Lagune treiben lässt.

Happy Halloween heißt es von Samstag, den 15. Oktober bis Montag, den 31. Oktober. Umgeben von einer beeindruckenden Herbstkulisse erwartet die Besucher auf der Wellenbad Außenbühne ein buntes Bühnenprogramm. Am 15., 22. und 29. Oktober können sich die Gäste ab 18 Uhr zu chilligen DJ Sounds von DJ MKAY und DJ Zoom.like gemütlich im Außenbecken treiben lassen und zu späterer Stunde eine spektakuläre Feuershow erleben. In den Wellnesswelten ab 16 Jahren begeistern zahlreiche Zusatz-Aufgüsse rund um das Thema Halloween.

Ein abwechslungsreiches Herbstferienprogramm sorgt von Samstag, den 29. Oktober bis Sonntag, den 6. November mit kunterbunten Aktionen wie Kreativwerkstatt oder Ballonmodellage im Wellenbad für Ferienspaß.

Gäste ab 16 Jahren dürfen sich auf die Eventreihe Nacht der Künstler in der textilfreien VitalTherme & Saunen freuen. Livemusik und beeindruckende Showacts sorgen hier jeden Samstagabend im Oktober für Unterhaltung unter Palmen.

Den österreichischen Nationalfeiertag feiert die Therme Erding traditionell mit dem Rot-Weiß-Rot Tag. Am Mittwoch, den 26. Oktober bestaunen die Besucher den Auftritt der Showtanzgruppe Formation Girls und die VöcklaBLECH Band vermittelt das besondere Flair der Alpenrepublik.

Bei der Eventreihe Light Night wird es im November bunt und schillernd, wenn das Außenbecken des Wellenbades jeden Samstagabend mit schwimmenden Leuchtkugeln, mystischem Nebel und spektakulären Lichtshows erleuchtet wird. Für mitreißende Partystimmung sorgen die DJs, die auf der Showbühne vor dem weitläufigen Pool auftreten. Weitere Infos zum Eventprogramm der Therme Erding unter www.therme-erding.de/events.

Presse Augsburg verlost in Kooperation mit der THERME ERDING 3 x 2 Tageskarten für die Bereiche Therme, Wellenbad & Rutschen

So können Sie gewinnen:

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen. –> Zum Beitrag

3. Vielleicht einer der glücklichen Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 16. Oktober 2022, 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier. Dieses Gewinnspiel wurde unterstützt durch einen Gewinnspielpartner.