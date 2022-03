Gewinnspiel | „Cosar Nostra – Organisierte Comedy“ – Özcan Cosar in Augsburg und Friedrichshafen

Die neue Show von Özcan Cosar bildet die Quadratur des Kreises, denn es ist sein viertes Programm mit dem Ziel die gesamte Menschheit zum Lachen zu bringen.

In „Cosar Nostra – Organisierte Comedy“ bringt Özcan auf die Bühne, was er in seiner interkulturellen Welt erlebt, erfahren und zu hören bekommt. Und als Mehrfachbegabter macht er das auf seine ganz eigene, höchst lebendige Art: Mit Beobachtungsgabe und Humor, mit Schauspiel und Tanz, mit Spontanität und Kreativität. Er kommt als Schlitzohr und Situationskomiker daher und erzählt so detail- und pointenreich, dass es einem das Zwerchfell permanent zupft.

Organisiert geht es dabei eher weniger zu. Özcans Welt ist bunt, schnell und vor allem so lustig, dass es fast schon kriminell ist. Elegant und gewitzt manövriert Özcan zwischen den Kulturen umher, schwäbelt in einem Moment, um im nächsten in feinster Jugendsprache, über seine traumatischen Erfahrungen im Türsteher-Tinder zu berichten.

Ohne Özcan würden viele von uns wohl nie erfahren, warum ein Discobesuch einen auch Demut lehren kann. Aufgewachsen im Stuttgarter Stadtteil Hausen, merkt Özcan schon früh, dass Camping nichts für ihn ist und beschreibt Besuche bei deutschen Frisören so akkurat, dass es einem vor Lachen die Fransen aus dem Pony schüttelt.

Begeben Sie sich auf eine lustige Reise und sehen Sie die Welt durch die Augen von Özcan Cosar.

Pre-Sale: Mittwoch, 23.03.2022

Tickets gibt’s online unter www.allgaeu-concerts.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Mittwoch, 05.10.2022 – Kongress am Park, Augsburg

Sonntag, 30.10.2022 – Graf-Zeppelin-Haus, Friedrichshafen

Beginn: 20:00 Uhr

Eintritt: 53 €

Weitere Infos unter: www.allgaeu-concerts.de

