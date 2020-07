Gewinnspiel | Das SEA LIFE München hat wieder geöffnet – Presse Augsburg lädt zu Familienausflügen ein

In den vergangenen Monaten war es sehr still in den Gängen des SEA LIFE München: Das Großaquarium im Olympiapark war in den letzten 13,5 Wochen wegen der Sicherheitsvorkehrungen im Rahmen der Corona-Pandemie geschlossen. „Nun dürfen wir endlich wieder für unsere Gäste da sein“, freut sich General Manager Patrick Verbaast.

„Die Sicherheit unserer Besucher und Mitarbeiter ist für uns höchste Priorität. Wir freuen uns, dass vor allem Familien und Kinder nach der langen Schließphase wieder sicher in unsere Unterwasserwelt abtauchen können.“, so Verbaast weiter. Um Menschenansammlungen zu vermeiden werden zunächst keine Schaufütterungen und Vorträge angeboten. Die Fotostation und der Souvenirshop sind aber geöffnet. Wegen der Kapazitätsbegrenzung ist es erforderlich ein Ticket für ein freies Zeitfenster zu buchen, idealerweise über die Webseite des SEA LIFE München.

Für die Wiedereröffnung wurde ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzept ausgearbeitet: Mit Abstandsmarkierungen auf dem Fußboden, verstärkten Reinigungsgängen und ausschließlich bargeldloser Bezahlung sowie Plexiglasscheiben an den Kassen zum Schutz vor möglichen Ansteckungen. Zudem werden alle Besucher angehalten, während des Besuchs ein Mund- und Nasenschutz zu tragen.

Nicht nur das Team des SEA LIFE, auch die tierischen Bewohner im Großaquarium freuen sich auf die wiederkehrenden Besucher. Vor allem der verspielte Oktopus Otto beobachtet gerne die Besucher und genießt deren Aufmerksamkeit.

Darüber hinaus können alle Gäste bei den Themenwochen „Sonic the Hedgehog“ dem blauen Igel Sonic und seinen Freunden dabei helfen, die Unterwasserwelt vor den bösen Plänen des Dr. Eggman zu retten. Der Bösewicht möchte Robo-Kreaturen erschaffen, um die einzigartigen Fähigkeiten der Meeresbewohner für sich zu nutzen. Alle Besucher können Sonic an interaktiven Stationen helfen, dieses zu verhindern.

Geöffnet hat das SEA LIFE München seit dem 25. Juni wieder täglich von 10:00 bis 17:00 (letzter Einlass um 16:00 Uhr).

