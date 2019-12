Der Besuch des Zoos Augsburg ist zu jeder Jahreszeit ein interessanter Ausflug. Wer all die Dinge sehen will, die der Tiergarten zu bieten hat, sollte regelmäßig in die Anlage am Siebentischwald kommen. Eine Jahreskarte rentiert sich dann in jedem Fall. Diese ist auch eine tolle Geschenkidee für jeden Tierfreund.

1937 gegründet ist der Augsburger Zoo bzw. der Tiergarten, wie er früher hieß, eines der beliebten Freizeitziele in der Fuggerstadt. Viele Besucher, die lange nicht da waren, werden die Anlage aber so noch nicht gesehen haben. Vieles verändert sich im Zoo Augsburg. Alte, nicht artgerechte Anlagen müssen weichen oder werden renoviert, neue Freianlagen und Gehege entstehen. Eine begehbare Vogelvoliere wurde im letzten Jahr eröffnet, dieses Jahr wurde eine Biber-und Otteranlage fertiggestellt. Eine neue Anlage für die Elefanten soll in den kommenden Jahren gebaut werden. Schon einige Zeit früher wird es wieder Giraffen in Augsburg zu sehen geben. Die entsprechende Anlage wird gerade für die Haltung dieser Tiere gebaut.

Ein Spaziergang durch die schöne Anlage im Siebentischwald bietet aber vor allem immer wieder tierische Überraschungen. Zu jeder Jahreszeit gibt es interessante Dinge entdecken. Die vielen hundert Bewohner von der kleinen Spitzmaus bis zum Asiatischen Elefanten freuen sich über den Besuch. Auf die kleinen Besucher warten neben einem Kleinkinderspielplatz an der Zoo-Gaststätte und einem tollen großen Spielplatz auch das Zoo-Bähnle. Für den Hunger zwischendurch bietet das Team der Zoo-Gaststätte zahlreiche Leckereien an verschiedenen Stellen des Tiergartens an. Natürlich im Sommer auch in einem herrlichen Biergarten.

Wer regelmäßig den Zoo Augsburg besuchen möchte sollte sich eine Jahreskarte zulegen.