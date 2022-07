Ab Do. 4.8. ist der neue Teil GUGLHUPFGESCHWADER mehrmals täglich bei im LILIOM Kino zu sehen und von Sa. 6.8. um 16:00 Uhr bis So. 7.8. um 16:00 Uhr zeigen wir 24 Stunden lang am Stück Vorstellungen des bayerischen Blockbusters.

Dazu gibt es ein Weißwurst-Special (mit den vielleicht besten Weißwürsten aus Boandlkirch) in der LILIOM Gastronomie, die Verlosung eines Filmplakats in jeder Vorstellung und einen Eberhofer-Weltrekordbutton („ich war dabei“) gratis zu jedem Ticket.

Der Vorverkauf läuft an der LILIOM Kinokasse und online: www.liliom.de

Übrigens:

GUGLHUPFGESCHWADER ist bereits ab Sa. 30.7. in unserem Open Air Gersthofer Kinosommer mit vielen Terminen im Programm!

Presse Augsburg verlost in Kooperation mit dem LILIOM Kino 1×2 Tickets für GUGLHUPFGESCHWADER

So können Sie gewinnen:

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen. –> Zum Beitrag

3. Vielleicht einer der glücklichen Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 31. Juli 2022, 21 Uhr.