Gewinnspiel | Der Kalea Bier- und Wein-Adventskalender für Paare 2023 – Jeden Tag eine besondere Überraschung

„Alle Jahre wieder…“ Die Adventszeit steht bevor, die Zeit für liebgewordene Traditionen. Auch für uns. So verlosen wir auch in diesem Jahr in Kooperation mit www.kalea.at und beertasting.com exklusiv 3 besondere Adventskalender. In diesem Jahr präsentieren wir eine absolute Neuheit, den Kalea Adventskalender für Paare.



Auch dieses Jahr haben Bier- & Weinliebhaber wieder allen Grund zur Freude:

Gefüllt mit 12 Bierspezialitäten von Privatbrauereien & 12 erlesenen Weinen, Proseccos & Sparklings, sowie einem Verkostungsguide mit integriertem Bewertungsblatt schlägt bei diesem Adventkalender jedes (Pärchen-) Herz höher.

Eine detaillierte Information zu jedem einzelnen der 12 Biere liefert die entwickelte BeerTasting-App.

Besondere Highlights in der Bestückung

In diesem Kalender sind sogar Kalea-eigene Spezialitäten enthalten: Der brandneue Perlenzauber-Wein, der freche & süße Bad Santa-Glühwein, das grandiose Perlenzauber 2023-Bier und natürlich, last but certainly not least, das einzigartige Bad Santa 2023-Bier!

Inkl. Verkostungsfolder

Bier & Wein verkosten will gelernt sein – Bier ist schließlich nicht einfach nur Bier und Wein ist nicht einfach nur Wein!

Um aus Bier- & Weinliebhabern wahre Experten zu machen, versteckt sich im Pärchenkalender eine Anleitung zur richtigen Verkostung von Spezialitätenweinen und -bieren. Diese beschreibt alle wichtigen Punkte, um Bier & Wein richtig verkosten und bewerten zu können & so den eigenen Geschmackssinn zu trainieren.

Presse Augsburg verlost in Kooperation mit KALEA 3 dieser Adventskalender

Wie können Sie gewinnen?

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen –> Zum Beitrag

3. Vielleicht der glückliche Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis 17.November 2023 um 21:00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Den Gewinner werden wir über Facebook benachrichtigen. Bitte prüfen Sie dazu auch regelmäßig den Ordner „Sonstige Nachrichten“ in Ihrem Posteingang. Zu unseren Teilnahmebedingungen gehts hier.

Achtung: Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist nur für volljährige Personen zulässig. Der Kalender beinhaltet alkoholische Getränke und darf an Minderjährige nicht verkauft bzw. verschenkt werden. Allergiker bitte aufpassen: die Biere können Gerstenmalz beinhalten. Wir bitten euch darum, diesbezüglich die Etiketten der einzelnen Flaschen zu beachten.