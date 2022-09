Die Therme Erding, die größte Therme der Welt, steht gleich zwei Mal ganz oben auf dem Siegertreppchen. Der Deutschland Test von Focus Money und das jährliche Thermenranking des Reiseanbieter travelcircus bestätigten die Thermenwelt als beste Therme und bestes Erlebnisbad Deutschlands.

Unter mehr als 400 Thermen und Wellnessbädern in Deutschland wurde die Therme Erding erneut an die Spitze gewählt. Für das Ranking von travelcircus wurden mehrere Faktoren verglichen: Bekanntheit (Mittelwert aus Google-Bewertungen und monatliches Suchvolumen), Beliebtheit (Kundenbewertung bei Google), Ausstattung (Anzahl an Saunen plus Angebot an Anwendungen) und Eintrittspreis. Hier konnte die Therme Erding in allen Punkten überzeugen und erreichte so Platz Eins.

Basis für die Analyse von Deutschlands besten Erlebnisbädern bei Focus Money ist eine Erhebung, bei der im Web sowie auf den bedeutendsten Social-Media-Plattformen ein breit gefächertes Monitoring durchgeführt wurde. Vor der Online-Auswertung erstellten die Analysten eine Liste mit allen relevanten Erlebnisbädern Deutschlands. Drei Bewertungsdimensionen sind für die Punktevergabe sowie das finale Ranking ausschlaggebend: Kundenbewertungen von Besuchern von Freizeit- und Wasserparks, Social Web Listening (Bewertungsportale zum Thema bester Wasserpark Deutschlands) und Key Performance Indicators (Positive Nennungen von Erlebnisbädern im Internet). Die Zahl der ausgewerteten Einträge im Netz war gigantisch: 1,4 Millionen Beiträge flossen in die Wertung der Analyse-Profis mit ein, die daraus einen Gesamtscore erstellten. Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich von Mai 2021 bis Mai 2022.

Geschäftsleiter Marcus Maier zeigt sich sehr erfreut über diese Platzierungen: „Wir sind sehr glücklich über diese Auszeichnungen und es bestätigt uns darin, weiterhin den Fokus auf unsere Besucher zu setzen. Zufriedene und strahlende Gäste sind die Basis unseres Unternehmens. Mit der Eröffnung der Big Bang Rutsche im Oktober werden wir schon bald ein weiteres Highlight präsentieren können! Ein besonderer Dank geht an die Mitarbeiter aller Abteilungen, die in den letzten Ferienwochen Großartiges geleistet haben. Herzblut ist der Schlüssel zum Erfolg, sehr viele Mitarbeiter in der Therme lieben Ihren Job und begeistern somit auch die Gäste – sei es bei einem kreativen Aufguss in der Saunawelt oder beim VR-Rutschen im GALAXY.“

Das sich in der Therme Erding befindende Hotel Victory trägt auch wesentlich zum Erfolg der Therme Erding bei. Hier verbringen jedes Jahr über 100.000 Gäste ihren Urlaub und fühlen sich wie in einer anderen Welt.

Maier verspricht weiter: „Wir geben weiterhin täglich unser Bestes und wollen natürlich in Zukunft weiterhin auf Platz Eins stehen. Unsere Mission ist es, viele Gäste glücklich zu machen.“

Presse Augsburg verlost in Kooperation mit der THERME ERDING 2 x 2 Tageskarten für die Therme Erding inkl. aller Bereiche (auch Sauna)

So können Sie gewinnen:

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen. –> Zum Beitrag

3. Vielleicht einer der glücklichen Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 03. Oktober 2022, 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier. Dieses Gewinnspiel wurde unterstützt durch einen Gewinnspielpartner.