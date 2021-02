Gewinnspiel | Die Ehrlich Brothers-Magic-Show in eurem Wohnzimmer – Das Osterspecial

Es geht weiter! Die Ehrlich Brothers kehren Ostern mit neuer Streamingshow zurück in Deutschlands Wohnzimmer und Sie können dabei sein.

Mit ihrer ersten Streamingshow an Weihnachten und Silvester begeisterten die Ehrlich Brothers über 100.000 Menschen in ihren Wohnzimmern. 90 Minuten lang präsentierten sich Andreas und Chris Ehrlich aus ihrer Zauberwerkstatt mit Illusionen, die sie speziell für diese Show entwickelt hatten. Das Besondere: Alle zuhause zauberten mit und erlebten magische Momente in den eigenen vier Wänden. Die Resonanz war überwältigend. In den sozialen Medien zeigten sich die Menschen begeistert von dieser neuen Art der Zauberkunst, die nicht nur online, sondern bei den Menschen zuhause im Wohnzimmer stattfindet. Viele bescheinigten den Ehrlich Brothers, dass sie für einen wahrhaft magischen Ausklang eines außergewöhnlichen Jahres gesorgt hatten.

Aufgrund des enormen Zuspruchs gibt es eine Fortsetzung mit einer komplett neuen Show: DIE MAGIC-SHOW IN EUREM WOHNZIMMER – DAS OSTERSPECIAL. Ein zauberhaftes Erlebnis für die ganze Familie, bei dem jeder mitzaubern kann! Zwei Termine stehen zur Auswahl: Ostersonntag, der 04. April 2021 und Ostermontag, der 05. April 2021. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Dauer ca. 80 Minuten. Wer selber zaubern lernen möchte, hat außerdem die Möglichkeit, an einem Zauberworkshop mit den Ehrlich Brothers teilzunehmen, der direkt im Anschluss an die Streamingshow stattfindet.

Mit jeder Bestellung erhält man einen individuellen Zugangscode für das gestreamte Event und eine Überraschungsbox. Die darf erst am Showtag geöffnet werden! Denn darin befinden sich verschiedene Requisiten, um mit den Ehrlich Brothers zu zaubern.

Um die Magic-Show ins heimische Wohnzimmer zu holen, braucht man lediglich eine stabile Internetverbindung und ein streaming-fähiges Endgerät (z.B. PC, Laptop oder Smart-TV).

Andreas und Chris Ehrlich: „Es hat uns einen Riesenspaß gemacht in Deutschlands Wohnzimmern zu zaubern. Es war einfach HAMMER! Für das Osterspecial werden wir eine komplett neue Show mit neuen Kunststücken entwickeln. Ostern wird magisch!“

Vier verschiedene Pakete stehen für die Teilnahme an der MAGIC-SHOW IN EUREM WOHNZIMMER zur Auswahl:

•Die Solo-/Partnerbox mit Zauberrequisiten für zwei Personen (69 Euro)*

•Die Solo-/Partnerbox Gold mit Zauberrequisiten für zwei Personen und einemexklusiven, ca. 30-minütigen Zauberworkshop: Lernt sieben coole Tricks mit denEhrlich Brothers im Anschluss an die MAGIC-SHOW IN EUREM WOHNZIMMER!(119 Euro)*

•Die Familienbox mit Zauberrequisiten für fünf Personen (99 Euro)*

•Die Familienbox Gold mit Zauberrequisiten für fünf Personen und einem exklusiven, ca. 30-minütigen Zauberworkshop: Lernt sieben coole Tricks mit denEhrlich Brothers im Anschluss an die MAGIC-SHOW IN EUREM WOHNZIMMER!(149 Euro)*.*jeweils zzgl. 6,90 Versandkosten.Als besonderes Highlight liegt jedem Paket außerdem ein Ticketgutschein in Höhe des Kaufpreises bei. Er kann beim Kauf von Tickets für eine Live-Tour-Show von Frühjahr 2021 bis Ende 2022 der Ehrlich Brothers von eingelöst werden.. Tickets und weitere Infos gibt es ab sofort unter www.ehrlich-brothers.com