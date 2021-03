Gewinnspiel | Die tragbare JACKERY Powerstation Explorer 240 mit 230 Volt Steckdose

Das Unternehmen Jackery wurde 2012 im Silicon Valley in Kalifornien gegründet und brachte mit innovativer Forschungs- und Entwicklungsarbeit die weltweit erste tragbare Powerstation auf den Markt. Seit kurzem sind die Produkte auch in Deutschland erhältlich. Wir haben uns deshalb die tragbare JACKERY Powerstation Explorer 240 für Sie angesehen und verlosen ein Exemplar an unsere Leser.

Wer kennt es nicht, im Sommer am See, auf langen Reisen oder beim Camping: Der Akku von Smartphone & Co wird langsam leer und es gibt weit und breit keine Steckdose in der Nähe. Und während mit normalen Powerbanks meist nur USB-Verbraucher geladen werden können, bieten die Powerstations von Jackery einen unschlagbaren Vorteil: Sie haben zusätzlich einen 12 Volt und sogar eine 230-Volt-Steckdose, mittels derer auch andere Verbraucher ganz einfach benutzt werden können!

Die hochwertige Lithium-Ionen-Batterie versorgt die 230V/200W Steckdose (Spitzenwert 400W), 2 USB-A Anschlüsse und den 12V Autoanschluss mit genügend Power.

Geladen werden kann der integrierte Akku über ein normales Netzkabel, einen 12 Volt-Anschluss im Auto oder für die völlige Autarkie: Mit einem optional erhältlich Solar-Panel!

Das kleinste und von uns getestete Modell Jackery besitzt eine Leistung von 200 Watt und hat eine Kapazität von 16,8 Ah. Nach Herstellerangaben kann so ein Handy bis zu 24 mal aufgeladen werden oder ein Notebook 3-4 mal. Ein Minikühlschrank (60 Watt) läuft bis zu 18 Stunden, und sogar einen kleinen Fernseher kann man laut Anbieter über 3 Stunden mit einer Akkuladung nutzen. Wem das zu wenig ist, für den gibt es auch noch den Jackery 500 und sogar 1000. Diese Geräte haben nochmal mehr Leistung und Speicher, allerdings wiegen sie dadurch auch mehr.

Mit nur 3 Kilo Gewicht ist der Jackery 240 so ein leichter und dennoch ultrapraktischer Begleiter. Über das integrierte, smarte LCD-Display kann Eingangsleistung, Ausgangsleistung und die verbleibende Batterieleistung jederzeit überprüft werden.

Höchster Nutzen mit höchster Sicherheit

Mit einer reinen Sinuswellen-Wechselstromsteckdose können viele Geräte wie Telefon, Laptop und Lampe sorgenfrei mit Strom versorgt werden, egal ob beim Camping oder auf Reisen.

Das BMS-Batteriemanagementsystem umfasst Überhitzungsschutz, Kurzschlussschutz, Überstromschutz und Überladeschutz, für maximale Sicherheit. Jackery garantiert geprüfte und zertifizierte Sicherheit bei allen Produkten.

Bequemes Aufladen

Die tragbare Powerstation benötigt kein Benzin oder sonstigen Kraftstoff und ist daher super leise und unauffällig.

Die Ladezeiten im Überblick:

Per Netzteil aufgeladen in ca. 5,5 Stunden

Per Autoanschluss aufgeladen in ca. 6,5 Stunden

Mit Jackery Panel SolarSaga 100 aufgeladen in ca. 5,5 Stunden

Anschlüsse für alle Geräte

Die Jackery Explorer Powerstation versorgt problemlos nahezu alle Geräte mit Strom: Handy, Tablet, Laptop, Lampe, Drohne, Elektrische Luftpumpe, Kleiner Ventilator, uvm.

Notstromversorgung für Zuhause

Doch auch wenn man nicht unterwegs ist hat die Jackery 240 einen großen Nutzen und kann als zuverlässige Notstromversorgung für Bürogeräte wie Router, Laptops, usw. dienen oder als eine Art Notstromgenerator für den Heimgebrauch, damit Überwachungskamera, Lampe und Handy auch bei einem Stromausfall weiter funktionieren können.

Technische Daten

Kapazität: 240 Wh (16,8 Ah, 14,4 V)

Batterietyp: 67000mAh Lithium-Ionen-Batterie

Eingang: 8 mm Gleichstrom, 12 V ~ 30 V (max. 60 W)

AC Ausgang: 230 V, 200 W (400 W Spitze)

Autoanschluss: DC 12 V, 10 A, 120 Watt

2 x USB-A-Anschlüsse: 5 V, 2,4 A (jeweils)

Ladezeit (grob berechnet) = 500Wh * 0,85 / Betriebsleistung Ihres Geräts. Dies ist der berechnete theoretische Wert, die tatsächliche Arbeitszeit kann je nach Verwendung des Geräts variieren.

Fazit

Für aktuell 299,99 Euro erhält man mit der tragbare JACKERY Powerstation Explorer 240 einen extrem praktischen Begleiter im Alltag.

Genial ist zudem die Möglichkeit, neben USB und 12Volt auch eine echte 230-Volt-Steckdose als Anschlussmöglichkeit zu haben.

